Il mondo degli shooter competitivi potrebbe presto accogliere un nuovo protagonista di peso. Marathon, l'extraction shooter sviluppato da Bungie che promette di rivoluzionare il genere, potrebbe aver rivelato accidentalmente la sua data di uscita definitiva attraverso un leak apparso sullo store Xbox. L'annuncio non ufficiale arriva dopo mesi di attesa e un rinvio che aveva lasciato la community col fiato sospeso, ma che potrebbe rivelarsi una scelta vincente per permettere agli sviluppatori di Destiny di rifinire un progetto estremamente ambizioso.

Un utente Reddit di nome TheJuicebaba ha condiviso quello che sembrerebbe essere un trailer pre-order del gioco, scoperto navigando tra le pagine dello store Microsoft. Il filmato, che mescola sequenze di gameplay e cinematiche, si conclude con una schermata inequivocabile: "coming March 5, 2026 – pre-order now". Nonostante il post sia stato successivamente rimosso dai moderatori della piattaforma, il trailer ha continuato a circolare su altri canali social e siti specializzati, alimentando speculazioni sulla sua autenticità.

Se confermato, il 5 marzo 2026 rappresenterebbe la data di lancio definitiva per questo attesissimo extraction shooter. Bungie aveva precedentemente comunicato una finestra di rilascio generica per marzo 2026, senza però specificare un giorno preciso. La pubblicazione anticipata del materiale promozionale sullo store Xbox suggerirebbe quindi un errore di programmazione nella messa online dei contenuti, una situazione tutt'altro che rara nell'industria videoludica moderna.

Il percorso verso il lancio di Marathon è stato tutt'altro che lineare. Il gioco era originariamente previsto per il 23 settembre 2025, ma lo scorso giugno Bungie aveva annunciato un rinvio sostanziale, citando la necessità di dedicare più tempo al raffinamento e ai test. La decisione era arrivata sulla scia di feedback contrastanti emersi durante le fasi di alpha testing, complicati ulteriormente da una controversia significativa riguardante opere d'arte rubate scoperte all'interno delle build di prova.

Il gioco sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC al prezzo di 39,99 euro, senza meccaniche pay-to-win

Dal punto di vista commerciale, Marathon si posizionerà in una fascia di prezzo competitiva. Il titolo sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC al costo di 39,99 euro, una strategia di pricing che lo colloca sotto il prezzo standard dei tripla A ma sopra quello dei free-to-play che dominano attualmente il panorama degli shooter live service. Particolare attenzione merita l'annuncio di Bungie riguardo l'assenza di meccaniche pay-to-win, una dichiarazione importante in un periodo in cui la monetizzazione aggressiva continua a dividere le community videoludiche.

Andy Salisbury, community lead di Bungie, ha recentemente ringraziato la community per il supporto durante i playtest, sottolineando come il feedback dei giocatori sia stato fondamentale per modellare lo sviluppo del gioco. "Che tu fossi con noi ad aprile per la nostra prima Alpha o ti stia unendo solo ora, c'è un mondo ricco di lore e loot da scoprire quando il tuo guscio biosintetico cibernetico muoverà i primi passi nel nostro nuovo mondo", ha scritto Salisbury, evidenziando l'ambizione narrativa che accompagna le meccaniche competitive.

L'approccio di Bungie a questo progetto riflette una maturità acquisita attraverso anni di gestione di Destiny, con la consapevolezza che un lancio affrettato può compromettere irrimediabilmente la reputazione di un live service. La scelta di posticipare il rilascio, benché dolorosa per i fan in attesa, potrebbe rivelarsi strategica per evitare i disastri al day one che hanno segnato negativamente numerosi titoli negli ultimi anni.