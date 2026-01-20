Il mercato degli extraction shooter sta vivendo un momento di grande fermento, e Marathon di Bungie si candida a diventare uno dei protagonisti del genere. Dopo mesi trascorsi tra beta chiuse e test riservati a porte chiuse, l'atteso titolo multiplayer ha finalmente ricevuto una data di uscita ufficiale fissata per il 5 marzo, accompagnata dall'apertura dei preorder su Steam. La risposta della community non si è fatta attendere: in poche ore notturne, il gioco si è arrampicato fino alla settima posizione nella classifica dei più venduti della piattaforma Valve, un risultato che testimonia l'interesse ancora vivo per il progetto nonostante le turbolenze dello sviluppo.

Attualmente Marathon si trova alle spalle di Arc Raiders, altro extraction shooter che occupa la terza posizione, mentre le prime sei posizioni vedono anche titoli come EA Sports FC, Avatar: Frontiers of Pandora e Kingdom Come Deliverance 2 beneficiare di sconti sostanziali. Il prezzo di lancio di Marathon è fissato a 39,99€ in Europa, un posizionamento competitivo per un gioco multiplayer di questa portata che punta a costruirsi una base di giocatori solida fin dal day one.

Il percorso di sviluppo di Marathon non è stato privo di ostacoli. Solo il mese scorso l'art lead del progetto ha lasciato Bungie, aggiungendosi a una serie di cambiamenti che hanno caratterizzato la produzione. Ancora più significativi sono stati i drastici cambiamenti di design implementati dal team dopo una ricezione tiepida delle prime beta pubbliche, segno che gli sviluppatori hanno preso sul serio il feedback della community e sono disposti a modificare la direzione del gioco per incontrare le aspettative dei giocatori.

Il contesto in cui Marathon si appresta a debuttare è particolarmente interessante. Arc Raiders ha dimostrato lo scorso anno che esiste un appetito crescente per gli extraction shooter, conquistando popolarità durante le festività invernali e preparando potenzialmente il terreno per altri titoli del genere. La domanda che rimbalza nella community è se Marathon riuscirà a capitalizzare su questo momento favorevole o se il mercato inizierà a mostrare segni di saturazione con troppi extraction shooter in competizione per l'attenzione dei giocatori.

Bungie porta con sé un'esperienza consolidata nel campo dei shooter multiplayer grazie alla saga Destiny, ma Marathon rappresenta una sfida diversa. Il genere extraction richiede un bilanciamento delicato tra tensione, ricompense e rischio di perdere il loot accumulato, meccaniche che devono funzionare alla perfezione per mantenere i giocatori coinvolti nel lungo periodo. La capacità dello studio di gestire contenuti live service sarà cruciale per determinare se il gioco potrà costruirsi una fanbase fedele.