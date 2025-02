Marvel Rivals: come sbloccare la skin Blood Blaze per Human Torch

Con l'uscita di degli ultimi due personaggio dei fantastici 4, ovvero The Thing e Human Torch, Marvel Rivals ha finalmente integrato al suo interno il quartetto più famoso della storia dei supereroi. Per celebrare questa cosa, complice anche l'evento in corso, Netease ha scelto di offrire in regalo ai giocatori che se la suderanno una skin gratis proprio per la torcia umana!

L'aggiornamento di metà stagione uscito durante il corso del 21 Febbraio 2025, infatti, ha introdotto alcune novità oltre ai sopracitati personaggi. Intanto vediamo adesso come ottenere la Skin Blood Blaze per il nostro amico fiammeggiante!

Come ottenere la skin gratis Blood Blaze per Human Torch in Marvel Rivals

Se si vuole sbloccare la skin Blood Blaze per la torcia umana è necessario seguire gli stessi consigli e rispettare gli stessi requisiti che abbiamo visto per un altra skin gratuita, stavolta collegata a Invisible Woman.

Questo significa che se vogliamo guadagnare la skin Blood Blaze è necessario giocare partite classificate fino ad arrivare al rank Oro 3!

Fortunatamente il Rank oro 3 non è così impossibile da ottenere in quanto è semplicemente il SETTIMO rank partendo dal basso. Basta giocare una decina di ore con un singolo personaggio e portarlo in ranked continuamente; nel giro di una cinquantina di partite è possibile raggiungere in maniera abbastanza stabile questo risultato!

Ecco la lista completa dei rank presenti nel gioco!

Bronze 3 Bronze 2 Bronze 1 Silver 3 Silver 2 Silver 1 Gold 3 il costume si sblocca qui Gold 2 Gold 1 Platinum 3 Platinum 2 Platinum 1 Diamond 3 Giocando a questo rank si sblocca una modalità di pick più avanzata, con 2 ban possibili nel pre-partita Diamond 2 Diamond 1 Grandmaster 3 Grandmaster 2 Grandmaster 1 Celestial 3 Celestial 2 Celestial 1 Eternity essere inattivi per settimane a questo rank fa scalare automaticamente il punteggio verso il basso One Above All qui sono presenti soltanto i top 500 giocatori al mondo

Non sai come giocare gli ultimi eroi di Marvel Rivals? Prova a leggere la nostra guida su come giocare Human Torch o su come giocare The Thing, in alternativa dai un'occhiata alla nostra guida per principianti!