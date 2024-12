Marvel Rivals: guida per principianti

Marvel Rivals è l'ultimo videogioco a far capolino nel festoso panorama degli hero shooter, permettendo ai giocatori di scontrarsi scegliendo tra eroi e cattivi Marvel, il tutto facendo tesoro dell'eredità di videogiochi come Overwatch 2 o Team Fortress 2! A differenza di questi Marvel Rivals è un videogioco in terza persona con ambientazioni distruttibili, il necessario per aggiungere un tocco di caos in più al gameplay! Questo, chiaramente, non è tutto in quanto con ben 33 eroi diversi e un sacco di meccaniche uniche, c'è il concreto rischio di vivere delle prime confusionarie ore di gioco.

Come fare per correre ai ripari? Fortunatamente arriviamo noi, con questa guida per principianti con tutte le cose che devi sapere per iniziare a giocare a Rivals al meglio!

Non saltare il tutorial?

Il primo consiglio che ti diamo è di quelli banali ma indispensabili: non saltare il tutorial! Questo perché Rivals, nonostante abbia un'impostazione familiare, è un videogioco che mette davvero molta carne al fuoco. Completare tutti i tutorial permette di capire effettivamente quali sono i comandi del gioco e quali le modalità in cui si sviluppa il gameplay.

Hai bisogno di informazioni?

A differenza di un normale sparatutto, Marvel Rivals da buon hero shooter ha dalla sua una montagna di abilità diverse che vanno utilizzate e combinate per vincere le partite. Questo significa che, a differenza degli sparatutto, è obbligatorio leggere e capire come funzionano tutte queste abilità!

Fortunatamente non è necessario per forza di cose aprire la wiki del gioco: basta premere F1 mentre si è in partita per leggere un veloce vademecum sul funzionamento del proprio personaggio, abilità innata inclusa!

Più di un semplice deathmatch

Marvel Rivals, da buon hero shooter, prevede che le partite si vincano attraverso il raggiungimento di obbiettivi. Questo significa che, invece che impegnarsi a eliminare gli avversari, è di fondamentale importanza completare gli obbiettivi!

Le modalità sono: dominio, convoglio e convergenza.

Dominio: l'obbiettivo è mantenere il controllo di un punto della mappa

Convoglio: l'obbiettivo è portare un veicolo alla fine della mappa (se si è attaccanti) o difendere la propria parte della mappa

Convergenza: l'obbiettivo iniziale è inizialmente ottenere il controllo di un punto della mappa e POI spostare un convoglio da una parte all'altra.

Studiare i team up delle varie squadre è importante

Marvel Rivals è un videogioco in cui 2 squadre composte da 6 giocatori ciascuna si scontrano, esattamente come abbiamo visto già in videogiochi come Overwatch. Una grande differenza rispetto al videogioco di Blizzard, però, è data dalla presenza dei "team up", ovvero combinazioni di eroi che se presenti nella stessa squadra permettono di attivare degli effetti speciali.

Ne abbiamo parlato con maggiore profondità all'interno di questa guida dedicata!