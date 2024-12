Marvel Rivals: miglior personaggio duellante (tier list)

Marvel Rivals è arrivato sul mercato ed ha conquistato molto rapidamente centinaia di migliaia di videogiocatori, complice anche un roster molto nutrito che conta ben 33 personaggi differenti. Il gioco è un hero shooter piuttosto interessante, che integra al suo interno il giusto grado di semplicità e di profondità tattica, con una grande varietà di fondo. I 33 personaggi sono divisi in tre diverse classi: avanguardia, duellanti e strateghi, con quasi una decina di eroi per categoria.

Oggi andiamo a vedere chi è il miglior personaggio duellante in Marvel Rivals, tenendo conto del fatto che parliamo di una tier list della season 0 del gioco.

Cosa significa essere un duellante?

Prima di procedere un semplice appunto: la classe "duellante" in Marvel Rivals altro non è che la classe che racchiude i DPS, ovvero i personaggi che sono in grado di esercitare pressione sui nemici concentrandosi su output di danno e mobilità. Non tutti i duellanti sono uguali, chiaramente: alcuni si concentrano sull'infliggere una montagna di danni puri, altri invece sulla capacità di attaccare rapidamente bersagli complicati.

Marvel Rivals: migliori duellanti

Vediamo insieme quali sono i migliori personaggi di classe duellante all'interno di Marvel Rivals!

Tier C

Black Panther

Nonostante un recente buff, Black Panther rimane debole rispetto ad altri personaggi. Il suo danno è basso, e il suo Ultimate è difficile da usare in modo efficace, rendendolo inadatto per la maggior parte dei giocatori.

Nonostante un recente buff, Black Panther rimane debole rispetto ad altri personaggi. Il suo danno è basso, e il suo Ultimate è difficile da usare in modo efficace, rendendolo inadatto per la maggior parte dei giocatori. Namor

Namor ha un kit interessante ma troppo complesso per i giocatori medi. Le sue torrette offrono un potenziale difensivo, ma l’efficacia generale del personaggio è limitata, soprattutto a causa di un Ultimate facilmente evitabile.

Namor ha un kit interessante ma troppo complesso per i giocatori medi. Le sue torrette offrono un potenziale difensivo, ma l’efficacia generale del personaggio è limitata, soprattutto a causa di un Ultimate facilmente evitabile. Psylocke

La mancanza di danno e la gamma ristretta di abilità rendono Psylocke uno dei duellanti meno performanti. In un roster così vasto, ci sono opzioni migliori.

La mancanza di danno e la gamma ristretta di abilità rendono Psylocke uno dei duellanti meno performanti. In un roster così vasto, ci sono opzioni migliori. Spider-Man

Spider-Man è tecnicamente forte, ma richiede un alto livello di abilità per brillare. La sua mobilità e il suo Ultimate sono difficili da padroneggiare, rendendolo inadatto per i principianti o i giocatori occasionali.

Tier B

Wolverine

Grazie alla rigenerazione della salute e alla modalità "rage", Wolverine è più facile da giocare rispetto ad altri brawler. Tuttavia, la sua lentezza lo rende vulnerabile ai nemici più mobili.

Grazie alla rigenerazione della salute e alla modalità "rage", Wolverine è più facile da giocare rispetto ad altri brawler. Tuttavia, la sua lentezza lo rende vulnerabile ai nemici più mobili. Magik

Magik è un personaggio interessante con abilità di teletrasporto e una meccanica di guarigione passiva. Tuttavia, la sua lentezza e la necessità di gestire accuratamente i cooldown la rendono difficile da utilizzare efficacemente.

Magik è un personaggio interessante con abilità di teletrasporto e una meccanica di guarigione passiva. Tuttavia, la sua lentezza e la necessità di gestire accuratamente i cooldown la rendono difficile da utilizzare efficacemente. Star-Lord

Star-Lord ha un grande potenziale offensivo, ma richiede precisione e movimento costante. Il suo Ultimate con mira automatica è devastante, ma la difficoltà nel mantenere un DPS consistente lo limita.

Star-Lord ha un grande potenziale offensivo, ma richiede precisione e movimento costante. Il suo Ultimate con mira automatica è devastante, ma la difficoltà nel mantenere un DPS consistente lo limita. Black Widow

Black Widow eccelle se utilizzata da giocatori esperti nel mirare, ma per chi non ha questa abilità, rischia di risultare poco incisiva. La sua semplicità la rende però un’ottima scelta per imparare le basi.

Tier A

Iron Fist

Iron Fist combina velocità e capacità di guarigione, rendendolo uno dei pochi brawler efficaci. È ideale per i giocatori che preferiscono uno stile di gioco aggressivo ma sostenibile.

Iron Fist combina velocità e capacità di guarigione, rendendolo uno dei pochi brawler efficaci. È ideale per i giocatori che preferiscono uno stile di gioco aggressivo ma sostenibile. Storm

Ottimo personaggio volante con un ultimate facile da usare e abilità in grado di infastidire più nemici contemporaneamente; il fatto che possa volare lo rende un personaggio ottimo per la maggioranza dei giocatori.

Ottimo personaggio volante con un ultimate facile da usare e abilità in grado di infastidire più nemici contemporaneamente; il fatto che possa volare lo rende un personaggio ottimo per la maggioranza dei giocatori. Iron Man

Molto simile a Storm nelle funzionalità, assolve allo stesso ruolo.

Molto simile a Storm nelle funzionalità, assolve allo stesso ruolo. Scarlet Witch

Ottima abilità primaria con automira e ultimate a lungo raggio potenzialmente devastante; che altro dire?

Ottima abilità primaria con automira e ultimate a lungo raggio potenzialmente devastante; che altro dire? Squirrel Girl

Forte attacco primario, ottime abilità di CC che fanno anche molti danni. L'ultima è fenomenale in luoghi molto stretti.

Tier S