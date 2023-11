Marvel Snap: i migliori mazzi con Alto Evoluzionario

Chi è l'Alto Evoluzionario in Marvel Snap? Il 2023 per l’MCU è caratterizzato sicuramente da diversi nuovi volti che hanno già arricchito il grande schermo con il loro fascino irruento. In Guardiani della Galassia 3 abbiamo visto per la prima volta l’etica artificiale dell’Alto Evoluzionario: un’antagonista che ha tentato di emulare il potere divino per piegare la natura al suo volere. Per quanto concerne il design della carta si è, infatti, partiti dalle doti scientifiche del personaggio, ragionando sulla sua volontà di plasmare la perfezione dalla natura.

Una volta inserito l’Alto Evoluzionario nel vostro mazzo, tutte le carte nella collezione senza un effetto avranno ora un potere da sprigionare. Parliamo di personaggi iconici come Hulk, Abomination, Wasp, Ciclope, La Cosa, Misty Knight e Shocker. Tutte carte che, almeno finora, non hanno avuto mai modo di brillare in alcun mazzo top, ora per l’assenza di effetto, ora per i pochi slot in cui inserirli. Wasp, Misty e Shocker godevano giusto della presenza di Patriot nel meta, ma erano comunque personaggi marginali e sostituibili. Sul fronte creativo, l’introduzione dell’Alto Evoluzionario ha dato la possibilità a tutti di sperimentare con le sue carte mutate.

Non è un caso, infatti, che ad oggi il cattivo Marvel sia la prima carta consigliata su cui investire i token (gettoni) del collezionista. Quindi sì, al netto di eventuali patch radicali (cosa accade di rado su Marvel Snap, poiché le carte non spariscono dopo aggiornamenti vari) stiamo parlando del personaggio più importante del momento. La domanda vien da sé: ma oltre ad essere divertente, è anche duttile? La risposta va cercata nel suo utilizzo sul campo. Inserire l’Alto Evoluzionario nel mazzo non vi obbliga a mettere tutto il pacchetto di carte correlato, quindi potrete decidere cosa far splendere. In secondo luogo, tra i nuovi effetti che beneficiano della presenza di Alto Evoluzionario, ci sono due ulteriori binari da seguire.

Da un lato ci sono carte come Wasp, Ciclope, La Cosa e Abomination che sfruttano l’energia per depotenziare le carte avversarie e trarre poi vantaggio, mentre dall’altra ci sono carte come Misty Knight, Shocker e Hulk, che desiderano liberare il loro potenziale se avrete energia non spesa. Ovviamente, da come avrete intuito, possono essere due strategie separate, ma anche unite, poiché non entrano mai in conflitto. L’assoluta duttilità che si evince in questo discorso è anche espressa nella fase di creazione dei mazzi. Andiamo ad analizzare i top del momento.

Alto Puro

Wasp

Sunspot

Nebula

Luke Cage

Shocker

Ciclope

Shang-Chi

High Evolutionary

The Thing

Abomination

Doctor Doom

Hulk

Come abbiamo largamente anticipato nella prefazione, il mazzo Alto Evoluzionario puro desidera attingere a piene mani da tutte e due le linee di gioco offerte dai nuovi effetti dati. Una linea designa Abomination come carta ultima per trarre valore da tutte le diminuzioni di potenza inflitte alle carte del nostro avversario, mentre dall'altra parte c'è Hulk, che si potenzierà - come effetto continuo - ogni volta che lascerete dell'energia inutilizzata. Ciò che rende tutto il mix affascinante è che gli attivatori che portano ai due bestioni, hanno a che vedere con l'energia residua. Personaggi sempreverdi come Sunspot e Nebula trovano una sinergia in più in quest'archetipo e sono da considerarsi fondamentali, specialmente nelle prime battute della partita.

Lockdown Alto Evoluzionario

Wasp

Sunspot

Nebula

Daredevil

Storm

Ciclope

High Evolutionary

The Thing

Professor X

Spider-Man

Doctor Doom

Hulk

La strategia lockdown, ossia di chiusura delle location in game, esiste dall'uscita del gioco. La presenza di carte come Storm, Spider-Man e Professor X ha dato modo a tutti i player di sperimentare con carte dall'elevato valore in termini di controllo del terreno. Ad oggi, questo è uno dei mazzi in grado di terrorizzare qualunque modalità e non ha dei veri e propri counter e match negativi. Un tempo, quando i mazzi avevano turni 6 ancora più esplosivi di oggi o questo archetipo non trovava le sue carte chiave al momento giusto, poteva non essere performante in tante partire. Ora, grazie ad Alto evoluzionario, la presenza di carte come Ciclope, Hulk e Wasp permette di mettere dei punti enormi, mentre si stanno chiudendo dei campi.

Alto Evoluzionario Lockjaw

Wasp

Lockjaw

Killmonger

Thor

Jubilee

High evolutionary

Vision

Jane Foster The Mighty Thor

Doctor Doom

Odin

America Chavez

Hulk

Il terrore delle classificate, il tormento della modalità Conquista e l'ansia di non vedere Lockjaw a turno 3: sarebbe un titolo perfetto per questo mazzo, ma è troppo lungo invero. Il Lockjaw con Thor è, da tanti mesi e oltre altrettanti nerf, ancora uno degli archetipi più esplosivi e clamorosi mai usciti su Marvel Snap. L'aggiunta data da Alto Evoluzionario vi potrà sembrare banale, ma non lo è affatto. Considerate che prima Wasp si usava a prescindere con il cagnolone, anche perché è una dei pochissimi personaggi a costo zero senza controindicazioni, Ora, grazie all'antagonista Marvel, toglierà anche punti alle carte avversarie alla scoperta.

Questo rende impossibile ostacolare la location di Lockjaw, che già di per sé continuava a far uscire carte dall'elevato potere. L'aggiunta di Hulk permette al mazzo una cosa che prima era assai ardua: vincere una location con una carta dopo aver fatto Lockjaw. Hulk ora arriva a 16, 18 o 20 punti e, senza Shang-Chi, dubito sia semplice uscirne senza graffi.

Alto Evoluzionario Leech

Sunspot

Misty Knight

Armor

Shocker

Magik

Cosmo

Cyclos

High Evolutionary

She-Hulk

Hulk

The Infinaut

Recentemente l’arrivo di Leech ha scombussolato i piani di tantissimi giocatori di Marvel Snap aggiungendo al loro arsenale una carta in grado di nullificare eventuali piani esplosivi durante il corso dell’ultimo turno.

Grazie a Leech, oltre che alla solita presenza di carte come Sunspot, Cyclops, o Misty Knight, il nostro Alto Evoluzionario può dare il meglio di sé con tanto di strategia di riserva e qualche carta di controllo (sotto forma di Cosmo, Shocker o Magik).

Alto Evoluzionario Waspless

Sunspot

Misty Knight

Scorpion

Shocker

Cyclops

Shang-Chi

High Evolutionary

Enchantress

Thing

Spider Woman

Abomination

Hulk

Un archetipo molto popolare di mazzi con l’alto evoluzionario in mezzo prevedono la presenza di Wasp, piuttosto forte perché rappresenta una carta vanilla (quindi in combo col nostro evoluzionario) dal costo in energia praticamente nullo.

Questa lista è perfetta per chi vuole sfruttare carte poco giocate come Abomination o Thing, che con il nostro evoluzionario acquisiscono effetti extra.

Il resto del mazzo è il solito corredino che vediamo nei vari mazzi evoluzionario: Misty Knight, Cyclops, Sunspot, Shocker; interessante l’aggiunta di Shang Chi che può aiutare quando si incontrano tanti mazzi con carte in grado di superare il livello di forza 10.