Marvel Snap | Migliori mazzi con Werewolf

La stagione della paura e dei dolcetti ha lasciato dietro di sé un’onda di cambiamenti, che vanno dalle carte ai bilanciamenti, passando anche per nuovi innesti di game design. Tra le carte protagonista della stagione ce n’è una in particolare che è arrivata in punta di piedi, ma che ha subito monopolizzato diversi storici archetipi. Parliamo di Werewolf, o licantropus nella traduzione italiana, una carta di costo 3 con 3 di Forza che si potenzierà ogni volta che attiverete un effetto alla scoperta in un altro campo, spostandosi.

Ciò vuol dire che se avete la carta a sinistra e attivate un effetto nel campo centrale, Werewolf si sposterà e guadagnerà +2 Forza. Non male vero?

Pensiamo alle applicazioni. A colpo d’occhio si evince che è una carta di costo 3 e che quindi è facilmente inseribile nel Silver Surfer. L’effetto di Werewolf poi trova anche man forte nei tanti effetti alla scoperta di solito presenti in un mazzo classico con il surfista argentato. Secondo poi, il fatto che si sposti da un campo all’altro può aiutare carte come Kraven e Miles Morales ad avere grossi benefici.

Ultimo, ma non per importanza il suo effetto in partite in cui si tenderà a giocare molti pezzi. Considerate deck come Bounce, Loki e molto altro, che hanno bisogno di personaggi importanti, capaci di trasportare il resto delle carte e fare vantaggio. Ma quali sono i mazzi più funzionali al momento?

Sera Control

Il Sera Control è inconfutabilmente il mazzo più longevo e duttile di Marvel Snap. La sua composizione è stata largamente spiegata in altre guide sul nostro sito, ma rinfreschiamoci la memoria. Il mazzo sfrutta Sera per fare un turno 6 con tante carte scontate in mano. Durante la composizione del mazzo si inserisco dentro tanti personaggi in grado di contrastare le migliori sinergie del meta, come Mobius, Shadow King, Enchantress, Shang-Chi ecc.

Il mazzo ha però anche bisogno di carte capaci di trainare e vincere da sole location, e qui giunge Werewolf. Così come Bishop, il nostro lupetto si potenzierà molto rapidamente e metterà con costanza molti punti per terra.

Move

Il mazzo move, sia in chiave control che più “combo”, ha sempre avuto bisogno di carte capaci di attivarne altre. Kraven ha sempre bisogno di personaggi che lo supportano per potenziarsi, così come Miles Morales carte che scontino e così via. Implementare in questa linea di gioco carte solide che non rendono la strategia più lenta, ma anzi la rafforzano e la supportano, è la chiave per migliorare la struttura tecnica del mazzo. Werewolf in tal senso agisce bene da solo, ma mentre si sposta aiuta anche altre carte ad esprimere al meglio il loro potenziale.

Loki

Si potrebbe dire che qualsiasi carta forte stia allegramente bene in Loki, ma non realtà dopo l’ultima grande patch le cose sono molto cambiate. L’aumento di costo di Loki ha modificato drasticamente la curva del mazzo e ora il mazzo necessita di un turno 3 solido, che possa avere anche effetti benefici in combinazione con le carte scontate dal dio dell’inganno. Werewolf in tal senso abbraccia e sorride ad entrambe le esigenze.

Da un lato garantisce un supporto costante alle carte alla scoperta nel mazzo, permettendo al deck di cambattersela fino alla fine anche non vedendo Loki. Dall’altro aumenta di molto i punti possibili che voi possiate fare dopo il 5 o 6 turno con Loki attivo.