Marvel Snap | Migliori mazzi Pool 1

Uno dei più grandi successi recenti nel mondo dei giochi di carte collezionabili digitali è senza dubbio Marvel Snap.L'opera di Nuverse e Second Dinner è riuscita a conquistare un grandissimo numero di giocatori anche per meriti legati al suo gameplay e alla varietà dei mazzi giocabili, oltre che per la forza della licenza sottostante. Oggi andiamo a scoprire una lista di quelli che sono i migliori mazzi pool 1 di Marvel Snap, ovvero il pool con il minor numero di carte totali.

Marvel Snap invece d'inondare il giocatore con una quantità gargantuesca di carte diverse offre una serie di formati di gioco (chiamati pool) caratterizzati da un numero di carte sempre maggiore e una complessità crescente. Per cercare di venire incontro a tutti i giocatori ecco la guida definitiva ai mazzi migliori per il primo formato del gioco, aiutandoci con questo deckbuilder.

MIGLIORI MAZZI POOL 1:

Mazzo Tutto in curva - Il miglior per avere sempre qualcosa da giocare

Tra i migliori mazzi del pool 1 di Marvel Snap non poteva mancare un mazzo dedicato al giocare perennemente secondo la curva di mana. Grazie al bilanciamento dei costi di questo mazzo è possibile sempre giocare carte in base alle risorse che si posseggono.

Il gameplan del mazzo è piuttosto semplice: si comincia a giocare Quicksilver (che è sempre presente nella mano di apertura), durante il secondo turno si pesca Domino e durante il sesto turno si pesca sempre America Chavez. Così facendo si deve ragionare unicamente sulle restanti carte del mazzo che, per la fortuna dei principianti, hanno gameplan sempre piuttosto leggibili.

Mister Sinister e Nightcrawlker, ad esempio, servono per alzare il power level di una tra le varie location mentre Ant-man ha il preciso scopo di andare a scombussolare i conti dell'avversario altrove; Lizard può essere usato per costringere l'avversario a giocare intorno al suo elevato power level e così via.

A tutto questo si aggiunge un altro interessante pregio: è un mazzo poco costoso da fare, con diverse carte che si possono trovare completando il tutorial o attraverso il pass stagionale gratuito.

Lista carte "tutto in curva"

Ant-mam

Elektra

Hawkeye

Nightcrawler

Quicksilver

Mister Sinister

Domino

Lizard

Mister Fantastic

Jessica Jones

Blue Marvels

America Chavez

Mazzo minaccia continua - Il migliore per chi vuole impratichirsi con le meccaniche

Questo mazzo fa ampiamente uso degli effetti continuati delle carte per cercare di creare un vantaggio che non sia colmabile dalle carte dell'avversario.Qualche esempio può essere dato dall'utilizzare in combo sia Mr. Fantastic che Klaw: il primo va posizionato centralmente, dando un boost agli altri lati mentre Claw può potenziare di 6 le carte alla sua destra; Il Punisher, invece, può essere utilizzato per counterare un eccesso di creature in una location precisa.

Senza dubbio il pezzo forte del mouse, la carta che permette a tutte le altre di sprigionare il loro vero potenziale, è proprio Spectrum.Questa carta permette di ribaltare i conti dell'avversario dando +2 potenza a tutte le proprie carte dotate di effetto tipo ongoing (quindi continuato nel tempo).Se giocata con il giusto tempismo questa è una carta che non lascia molte speranze, risultando essere la soluzione definitiva a tante partite in cui l'avversario non sembra calcolare correttamente il power level delle mosse a nostro disposizione. Queste caratteristiche rendono il mazzo uno dei migliori mazzi pool 1 di Marvel Snap

Lista carte "Minaccia continua"

Antman

Quicksilver

Angela

Mister Sinister

Armor

Colossus

Mister Fantastic

The Punisher

Captain America

Blue Marvel

Klaw

Spectrum

Mazzo Sciame Eroico - Il migliore per chi vuole soverchiare l'avversario

Puntare sulla semplicità quando si ha ancora un limitato livello di complessità delle carte non è mai una cattiva cosa e questo mazzo ne è la perfetta dimostrazione.Questo mazzo è costruito intorno ad un semplice concetto: evocare quanti più eroi possibili rapidamente, utilizzando poi le carte da late game per potenziare in maniera importante le carte già presenti nelle varie location.

Il gameplan è quindi davvero semplice da intuire: inizialmente il compito del giocatore sarà semplicemente quello di posizionare quanti più eroi possibili, utilizzando carte come Captain America o Kazar per potenziare rispettivamente location singole o board interi.

Il tocco finale è dato rispettivamente da Iron Man e Blue Marvel, due carte che hanno il compito di assicurare la vittoria del giocatore all'interno di una singola location.Volendo è anche possibile mettere i bastoni tra le ruote dell'avversario giocando in maniera proattiva Gamora, cercando di prevedere la mossa del proprio avversario.

Lista carte Sciame Eroico

Antman

Squirrel Girl

Mantis

Nightcrawler

Sentinel

Ironheart

Wolfsbane

Captain America

Kazar

Iron Man

Blue Marvel

Gamora

Mazzo Rivelazioni Minacciose - Il migliore per chi vuole ragionare

Esattamente come abbiamo visto un mazzo basato sugli effetti continui ora ne vediamo uno basato sugli effetti "on reveal", ovvero al rivelamento della carta. Le carte scelte per questo mazzo cercano di offrire un risultato molto semplice: una cascata di buss ed effetti positivi che vanno a dare vantaggio al proprio board, concludendo poi la partita con una carta come Odin per guadagnare un vantaggio ancora più netto.

Nello specifico carte come Nightcrawler o Rocket Racoon sono ottime se pescate durante il primo turno ma hanno anche il pregio di poter risultare utili nelle fasi più avanzate della partita.Enchantress o Scarlet Witch, invece, hanno il compito di spezzare il gameplan dell'avversario se si riesce a prevedere la location sulla quale l'avversario vuole investire le maggiori risorse.

Giocare in maniera consecutiva Jessica Jones e White Tiger, tra le altre cose, è un ottimo modo per massimizzare le potenzialità di entrambe le carte, rimpinzando tutte le location di carte forti.La chiusura, ovviamente, è affidata ad Odin che ha un effetto molto semplice: far triggerare nuovamente tutti gli effetti "on reveal" delle carte dalla nostra parte del board; di fatto questo può generare un vantaggio incolmabile tra i due giocatori, portando alla nostra vittoria in maniera semplice e veloce.

Lista carte rivelazioni minacciose

Nightcrawler

Rocket Racoon

Yondu

Mister sinister

Star lord

Scarlet Witch

Ironheart

Enchantress

Jessica Jones

White Tiger

Gamora

Odin

Mazzo Kazar risolvi tutto - Il migliore per chi vuole un archetipo simil zoo

L'ultimo mazzo di cui parliamo oggi gira completamente intorno alla carta di KaZar, un eroe che ha un compito specifico: aiutare le carte dal costo pari ad 1 con un bel +1 alla loro potenza.In questa maniera è possibile ottenere molto di più in molto meno tempo, sfruttando anche a proprio vantaggio la presenza di Blue Marvel per un altro bel +1.

Un mazzo del genere può sembrare essere piuttosto semplice da disruptare con carte mirate tipo Killmonger; per cercare di prevenire eventuali tragedie è importante saper giocare Armor al momento giusto così da evitare l'omicidio. Per terminare le giocate, alla fine, è importante concentrare Onslaught, Blue Marvel e Kazar nella stessa location spandendo per tutte le altre le carte a costo uno che verranno potenziate in maniera importante dalla combinazione di altre carte.

Lista carte mazzo Kazar risolvi tutto

Antman

Squirrel Girl

Korg

Nightcrawler

Angela

Armor

Scarlet Witch

Wolfsbane

Captain America

Kazar

Blue Marvel

Onslaught

Mazzo Big Spectrum

Gameplan molto semplice: Spectrum potenzia con +2 potenza tutte le carte con effetti ongoing; Ms Marvel, Mister Fantastic e Klaw permettono di far crescere ulteriormente i numeri di specifiche carte o location, Onslaught rappresenta una buona chiusura alternativa e Armor cerca di proteggere almeno una location dalle interazioni nemiche. Mazzo semplice da giocare, con un buon power level per il pool di riferimento e in generale divertente da mettere in piedi.

Lista carte Mazzo Big Spectrum

Ant-man

Nightcrawler

Armor

Colossus

Lizard

Mister Fantastic

Cosmo

Ms Marvel

Namor

Klaw

Onslaught

Spectrum

Mazzo Kazooar

Variante del buon vecchio Kazar Zoo che ha infestato il meta per un buon quantitativo di tempo, parliamo di un mazzo che vede nelle carte con un basso costo la sua risorsa maggiore. Carte come Iron Fist e Nightcrawler permettono di scombussolare leggermente i piani, Blue Marvel, Kazar e Captain America permettono di rendere i board insostenibili mentre Squirrel Girl crea pedine potenziabili che fanno sempre comodo nel momento del bisogno.

Lista carte Mazzo Kazooar