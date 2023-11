Marvel Snap | Migliori mazzi Pool 2

Se avete giocato un po' a Marvel Snap avete sicuramente fatto salire il livello collezionista del vostro profilo; questo parametro è molto importante perché più sale più permette al giocatore di accedere a carte altrimenti non raggiungibili Il pool 2, il secondo formato di Marvel Snap, inizia proprio quando il giocatore riesce a raggiungere il livello collezionista 222. Oggi andiamo a scoprire quelli che sono i migliori mazzi Pool 2 di Marvel Snap, ricordandoci che parliamo di un formato in cui sono presenti le 46 carte del pool 1 e le 25 carte del pool 2.

Tutti i mazzi che abbiamo realizzato sono stato creati con questo strumento.

MIGLIORI MAZZI POOL 2:

Mazzo Controllo Sunspot - Il migliore per chi vuole farsi odiare dall'avversario

Parliamo oggi di uno dei mazzi più performanti dell'intero formato e che, sicuramente avrete incontrato durante le vostre peregrinazioni nel gioco. Questo mazzo controllo (dove per controllo si intende quell'archetipo nei giochi di carte in cui si cerca di arginare le mosse avversario) si basa sull'utilizzo attento e sensato di carte come Sunspot, Il Collezionista, The Infininaut e Devil Dinosaur.

Solitamente la mano d'apertura perfetta prevede una combinazione di carte come Sunspot + Infininaut o The Collector + Devil Dinosaur; la prima permette di massimizzare la forza delle proprie giocate attraverso il turno di stop per Infininaut mentre la seconda permette di massimizzare la forza delle giocate in base al numero di carte in mano.

Il resto delle carte presenti in questo mazzo serve per ottimizzare le giocate e per offrire soluzioni alternative; Jessica Jones e Jubilee sono carte perfette da giocare durante il turno 4 di una partita intorno ad Infininaut mentre carte come Cable, Agent 13 o Moon Girl sono perfette per potenziare il game-plan del Collector. In assenza di Devil Dinosaur, tra le altre cose, si può chiudere giocando al sesto turno un bell'Odin.

Lista carte mazzo Sunspot Control

Sunspot

Agent 13

The Collector

Cable

Sentinel

Jubilee

Jessica Jones

Moon Girl

White Queen

Devil Dinosaur

Odin

The Infinaut

Mazzo Heimdall il movimentato - il migliore per chi vuole sorprendere

Passiamo ora ad un mazzo un po' più frizzantino: quello che gira intorno ad Heimdall e a tutte le carte con effetti di movimento. Il mazzo è costruito intorno a due concetti: varietà d'utilizzo e libertà di movimento; quest'ultima è ampiamente incentivata da carte come Cloak, Doctor Strange, Kraven, Iron Fist, Nightcrawlker e così via.

Usare in maniera attenta questa carte permette di potenziare il resto delle carte del mazzo (Kraven su tutte, che può arrivare facilmente ad avere 8+ punti di potenza nel giro di qualche turno); discorso identico si può fare per Vulture. Il resto delle carte del mazzo sono tutte carte che si potenziano o che hanno ottimi rapporti di costo potenza, offrendo solidità a un gameplan di per sé molto potente. Un grande vantaggio dell'avere così tante carte di movimento è il controbattere in maniera del tutto naturale eventuali Killmonger (o rimozioni generiche) dell'avversario.

Lista carte mazzo Heimdall il movimentato

Iron Fist

Nightcrawler

Forge

Kraven

Multiple Man

Cloak

Doctor Strange

Vulture

Hulk Buster

Vision

Heimdall

America Chavez

Mazzo Minaccia rivelatrice (pool 2) - Il migliore per chi non vuole imparare a giocare da 0

Ecco qui la versione potenziata di un mazzo di cui abbiamo già parlato all'interno della nostra guida alle carte del pool 1. Questo mazzo cerca di raffinare e di rendere migliore un gameplan basato sugli effetti on reveal delle carte integrando il tutto con tutti i nuovi strumenti presenti all'interno del pool 2.

Generalmente con questo mazzo è importante giocare Okoye quanto prima possibile poiché permette di ottenere un boost +1 a tutte le altre carte presenti nel mazzo; in questa maniera si migliora tutto il resto del mazzo per una spesa minima di risorse. Star Lord e Groot, invece, sono carte a basso prezzo che permettono di guadagnare potenza vantaggiosa minacciando il giocatore di giocare una carta nello stesso luogo. Discorso identico per Rocket Racoon che, però, ha anche il vantaggio di essere una carta decisamente meno costosa.

La win condition del mazzo, chiaramente, è Odin che permette di attivare nuovamente tutti gli effetti on reveal presenti sul campo. Non tutti sanno che Odin può essere usato anche per counterare gli effetti di un eventuale Hobgoblin giocato dall'avversario (o per recuperare un proprio HobGoblin).

Lista carte Minaccia rivelatrice (pool 2)

Sunspot

Iceman

Okoye

Agent 13

Ironheart

Starlord

Wolfsbane

Groot

Jubilee

White Tiger

Odin

Hobgoblin

Mazzo scarta eroi - Il migliore per chi vuole sopraffare l'avversario

Un grande classico nel mondo dei giochi di carte sono i mazzi capaci di fare qualche tipo di vantaggio sacrificando in maniera netta una risorsa importante come il numero di carte in mano. Il mazzo di cui parliamo oggi ha un playstyle completamente basato su carte che permettono di massimizzare i vantaggi ottenuti scartando le carte.

Un esempio è data dalla sinergia tra Swarm ed l'effetto di carte come Blade, Lady Sif o Sword Master: in questa maniera è possibile ottenere 2 copie di Swarm in mano con un costo di 0 energie; discorso identico per una carta come Wolverine che se scartata viene giocata in una posizione casuale del campo di gioco. In questa maniera è possibile ottimizzare le risorse per giocare altre carte.

Non è tutto: per ogni carta scartata durante il corso del match la carta Morbius riceve un power up di +2 punti; Agent 13 è invece una risorsa potente che permette di ottenere una nuova carta in mano pronta per essere scartata. Strong Guy, invece, è la carta perfetta da giocare a mano vuota poiché offre 8 potenza per 4 punti mana.

La win condition è rappresentata da Apocalypse: una volta scartato ritorna in mano con ben 4 punti potenza in più e tale effetto può essere triggerato più volte durante il corso di un singolo game portando permettendo di giocare una carta incredibilmente potente. Lady Sif, a tal proposito, è il discard effect perfetto poiché permette sempre di scartare la carta più esosa in termini di risorse tra quelle che si ha in mano. Morbius, infine, viene potenziato da ogni discard di Apocalypse, andando ancora di più a incentivare la sinergia delle carte nel mazzo.

Lista carte mazzo scarta eroi

Sunspot

Blade

Agent 13

Morbius

Scorpion

Swarm

Lizard

Wolverine

Swordmaster

Strong guy

Lady Sif

Apocalypse

Mazzo Sandman ed effetti continui - Il migliore per chi vuole rovinare la partita all'avversario

Ultimo mazzo del giorno, invece, è questo mazzo Sandman che sfrutta gli effetti continui delle carte presenti sul campo per guadagnare vantaggio rispetto il board.A differenza di eventuali mazzi con gli effetti continui, questo permette al giocatore di controbattere diverse delle giocate dell'avversario.Il gameplan ideale prevede che si giochi quante più carte possibili prima di attivare Sandman e cercare di vincere.

Usando Blue Marvel e Spectrum durante i turni 5 e 6 è possibile massimizzare la potenza delle carte che si è giocato fino a quel momento, permettendo poi di utilizzare Sandman per controllare l'andazzo della battaglia. Il mazzo è anche tecnicamente dotato di win condition alternative come la combinazione di Blue Marvel, Spectrum e Kazar, abbastanza potenti in combinazione tra di loro per ribaltare il risultato di qualsiasi partita. Tra i migliori mazzi Pool 2 di Marvel Snap questo è perfetto per rovinare le giocate degli avversari.

Lista carte mazzo sandman ed effetti continui

Ant-Man

Iceman

Korg

Nightcrawler

Ebony Maw

Angela

Lizard

Sandman

Ka-Zar

Blue Marvel

Klaw

Spectrum

Mazzo Okoye Kazoo

Variazione del classico Kazar Zoo con carte come Okoye e SunSpot per migliorare l’efficienza delle risorse; Shang Chi permette di pulire il board in caso di avversario molto ostico mentre Iceman può rovinare, con un po’ di fortuna, tutti i piani del proprio avversario. Per il resto parliamo sempre dello stesso mazzo: si mettono sul campo tutte le carte con basso costo in risorse per poi potenziare il tutto attraverso Kazar o Blue Marvel.

Lista mazzo OKoye Kazoo

Sunspot

Ant-man

Iceman

Nightcrawler

Rocket Racoon

Squirrel Girl

Angela

Okoye

Bishop

Shang-Chi

Kazar

Blue Marvel

Mazzo Vision Dinosaur

Gameplan molto semplice: Devil Dinosaur diventa progressivamente sempre più grande in base al numero di carte che si ha in mano; Moon Girl è in grado di raddoppiare questo numero; White Queen permette di fare un +1 copiando una carta dell’avversario e il resto serve per sottolineare questa strategia. Shang Chi fa pulizia del board avversario, Vision permette di cambiare gli equilibri spostandosi, Angela e Mister Fantastic potenziano e si potenziano, scombussolando i piani. Un mazzo semplice da giocare ma non per questo poco divertente.

Lista mazzo Vision Dinosaur