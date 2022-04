Nonostante gli ultimi aggiornamenti avessero ridato un po’ di speranza per i contenuti in-game, Square Enix e Crystal Dynamics hanno deciso di cancellare la roadmap del 2022 per Marvel’s Avengers. Il gioco, il primo in assoluto ad essere un live service dedicato ai vendicatori della popolare casa editrice statunitense, non riceverà dunque i contenuti promessi.

La notizia non è ovviamente stata accolta in maniera felice da parte dei giocatori. Come riportato online, infatti, questo cambiamento rischia di far slittare ancora più a lungo l’arrivo di nuovi personaggi all’interno del gioco. I motivi dietro la cancellazione non sono però chiaro: solamente in un’intervista con Forbes, gli sviluppatori hanno confermato che Marvel’s Avengers non avrà una roadmap per il 2022 e che i fan dovrebbero “azzerare le loro aspettative per i prossimi mesi”.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Su Reddit, l’utente RMecrtex ha sottolineato molto bene il suo disappunto. “Azzerare le nostre aspettative? Ancora? Questo è Marvel’s Avengers, non un gioco indipendente”, ha scritto l’utente sulla popolare board. Della stessa opionione anche Embarassed_Pop1927. “Pazzesco come siano riusciti a combinare questo casino”, le parole del redditor. Un altro ancora, invece, gradirebbe un rfund del gioco oppure un bonus. “Non è corretto aver pagato 60 Dollari alla release”, le parole di shabooya_roll_call. Altri ancora si sentono come se il gioco (che debuttò nel 2020) sia ancora molto lontano da una vera e propria release, paragonandolo ad un gioco in Early Access.

Al momento dunque Marvel’s Avengers resta senza contenuti programmati per il 2022. Ovviamente non sarà la situazione definitiva: Crystal Dynamics sicuramente introdurrà qualcosa di nuovo ma l’assenza di una roadmap non fa ben sperare per il futuro. Senza nessuna tabella di marcia, infatti, nessuno di noi può sapere quali nuovi contenuti verranno introdotti e soprattutto quando. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.