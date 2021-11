Spider-Man è pronto a debuttare in Marvel’s Avengers! Ecco alcuni dei costumi

Tra i Vendicatori di Marvel’s Avengers sta per arrivare uno dei supereroi più amati e popolari di sempre; Spider-Man. Fin dai primi annunci, Crystal Dynamics e Square Enix avevano sottolineato più volte come l’Uomo Ragno sarebbe stato un eroe esclusivo per i giocatori PlayStation, ma fino a poco tempo fa nessuno sapeva quando questo personaggio si sarebbe unito agli Avengers.

Spider-Man sarà giocabile gratuitamente solamente per i possessori di una copia di Marvel’s Avengers in versione PS4 o Ps5 a partire dal prossimo 3o novembre. Ad oggi, però, sappiamo ancora un po’ poco su questa novità per il titolo Crystal Dynamics, e proprio per questo il team di sviluppo ha voluto aggiornarci su uno degli aspetti più importanti per gli amanti dell’arrampicamuri New Yorkese; ovvero i costumi.

Con un post pubblicato sul blog ufficiale, il team di sviluppo ha svelato che Spider-Man avrà sei costumi all’interno della sua prossima avventura in Marvel’s Spider-Man. Questi costumi ripercorrono quella che è una storia editoriale a dir poco iconica, passando da versioni dell’Uomo Ragno più classiche, fino a costumi che vanno a citare la versione Noir del personaggio o la Bugle Boy, che mixa l’essenza dell’arrampcamuri alla professione di fotografo di Peter Parker.

With almost 60 years of Spider-Man history, picking out his outfits for Marvel’s Avengers took lots of thought and planning. We chose looks that should satisfy Spidey fans, both new and old. Click that beautiful link below to see some of them!

🕸️ Read – https://t.co/8y5ZqA25xY pic.twitter.com/mY9fape7Jp

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) November 12, 2021