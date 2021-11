Marvel’s Avengers è stata una delusione: l’ammissione di Square Enix

È da poco passato un anno dall’uscita di Marvel’s Avengers, e il tanto atteso titolo sui vendicatori non è stato accolto molto bene ne dalla critica e nemmeno dai giocatori. Square Enix ha provato a rilanciare più volte il progetto con una serie di contenuti post lancio, ma gli sforzi non sono mai stati ripagati e se n’è dovuto prendere atto anche la stessa compagnia.

A riportare le dichiarazioni di Square Enix sul modello dei Gaas è stata la redazione di The Gamer in un recente articolo, all’interno del quale possiamo leggere le precise dichiarazioni della compagnia nipponica anche nei confronti del risicato successo ottenuto dal recente Marvel’s Avengers.

Square Enix ha ammesso che il progetto supereroistico sviluppato da Crystal Dynamics è stato deludente, e non ha permesso alla compagnia di realizzare il gioco a servizi che avrebbe voluto. Questo anche per le tante difficoltà nelle fasi finali dello sviluppo del gioco, che i ragazzi di Crystal Dynamics hanno dovuto affrontare in smart working a causa della pandemia mondiale.

Nonostante questo passo falso, Square ha ancora intenzione di portare avanti le proprie idee per i Gass anche in futuro, e speriamo vivamente che tutta la compagnia abbia imparato dallo sviluppo di Marvel’s Avengers.