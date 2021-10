Marvel’s Avengers, gli sviluppatori vengono minacciati dai giocatori

Crystal Dynamics ha recentemente fatto sapere che saranno aggiunte delle microtransazioni in Marvel’s Avengers, che permetteranno di acquistare dei bonus all’esperienza e crescere di livello più velocemente. La scelta rende quindi il titolo pay-to-win e, sebbene non avrà delle conseguenze gravi per via dell’assenza di un comparto PvP, va decisamente contro le promesse iniziali del team che avevano fatto sapere che non sarebbe mai stato implementato nulla di simile.

La decisione non ha potuto che scatenare la rabbia di molti giocatori affezionati al titolo, che si sono scagliati contro gli sviluppatori per esprimere la loro frustrazione in merito a questa decisione. Come spesso accade in queste situazioni, purtroppo alcuni giocatori sono andati ben oltre la critica costruttiva, dato che Crystal Dynamics ha fatto sapere di aver ricevuto messaggi di molestie e vere e proprie minacce da parte della community.

Su Reddit, gli sviluppatori hanno rilasciato un messaggio destinato a tutti i giocatori, affermando che apprezziamo la community di Marvel’s Avengers e vogliamo favorire un dialogo aperto e sano con voi (sia per quanto riguarda le critiche che i complimenti). Tuttavia, le molestie non sono tollerate. Le decisioni all’interno dello studio non sono fatte da una persona, ma da un gruppo di leader del team.

Crystal Dynamics continua spiegando che, chiaramente, è ben accetta ai feedback degli utenti, chiedendo però il massimo rispetto del lavoro di ogni membro del team: “i feedback sono i benvenuti, ma non è appropriato prendere di mira, minacciare o attaccare personalmente il nostro team della community. Loro sono qui per difendere le vostre preoccupazioni e dar loro voce. Aiutateci a mantenere le discussioni civili e costruttive mentre continuiamo a lavorare per rendere Marvel’s Avangers un’esperienza divertente e coinvolgente per voi”

La situazione è presa molto seriamente dal team di sviluppo, motivo per cui ricordiamo a tutti che è essenziale mantenere sempre un comportamento rispettoso e dignitoso al fine di favorire delle critiche che siano sempre costruttive. Restiamo in attesa di maggiori novità da parte di Crystal Dynamics stessa, chiedendoci se dopo questi avvenimenti possa davvero decidere di rimuovere le microtransazioni o se prenderà dei provvedimenti in merito alle molestie e minacce da parte dei giocatori.