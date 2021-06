Marvel’s Avengers, ecco le novità del prossimo update

Nonostante un debutto non proprio brillante, Marvel’s Avengers non è stato abbandonato da Crystal Dynamics e Square Enix. Il gioco, che ha visto la luce nel corso del 2020 su PlayStation 4, PC e Xbox One si prepara infatti al nuovissimo aggiornamento, che sarà disponibile per tutti nel corso di luglio e oggi gli sviluppatori sono intervenuti per illustrare al meglio la nuova road map, con una panoramica anche sul mese successivo, decisamente più critico rispetto al prossimo.

Cominciamo dalle “brutte” notizie. La Patrol Mode è stata posticipata e vedrà la luce solamente dopo l’uscita dell’espansione di agosto, denominata War fo Wakanda. Per quanto riguarda invece gli aggiornamenti concreti e i nuovi contenuti, Marvel’s Avengers si doterà delle nuove Omega Level Threat: Family Reunion, una nuova modalità multiplayer e alcuni costumi ispirati al Marvel Cinematic Universe, che da sempre sono una base per gli update di casa Crystal Dynamics.

Il lavoro degli sviluppatori, ovviamente, non si ferma qui. Infatti il nuovo aggiornamento di Marvel’s Avengers includerà anche una serie di miglioramenti. Per ora sono coinvolti da questo sviluppo il bilanciamento alle meccaniche del gioco, il sistema di progressione, il matchmaking e tutti i collezionabili. Un lavoro ovviamente necessario, anche in vista di War of Wakanda, che sarà l’aggiornamento più importante.

✅ Multiplayer Mega Hives, Omega Level Threat: Family Reunion, and the permanent ability to play multiple of the same Hero will be released in July. Read – https://t.co/MX3KpBfawy pic.twitter.com/g8qyfSZJBW — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) June 24, 2021

Oltre a quello di luglio, infatti, sarà agosto il momento più delicato per Marvel’s Avengers. War for Wakanda includerà Black Panther, nuovi nemici, una nuova storia, un nuovo Outpost e molto altro. Siamo vicino ad un anno dal lancio del gioco è appare chiaro che gli sviluppatori non abbiano ancora concluso il lavoro sul titolo. Dopo agosto assisteremo, con molta probabilità, alla road map per i mesi successivi, che potrebbe offrire quel twist in più al titolo, permettendo ai giocatori di poter tornare sui server e riprendere, finalmente, l’avventura originale dei Vendicatori del mondo Marvel.