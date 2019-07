Marvel’s Avengers: un leak svela delle scene gameplay con Captain America e Iron Man

Un leak ha svelato due brevi ma interessanti scene gameplay dell'attesissimo Marvel's Avengers con Iron Man e Captain America.

Nonostante sia un titolo decisamente atteso da grande parte della community Marvel’s Avengers non si è ancora mostrato molto al grande pubblico. Eccezion fatta per il reveal dello scorso E3 2019, infatti, del titolo di Square Enix e Crystal Dynamics non si sa esattamente molto.

Fortunatamente in soccorso dei fan in trepidante attesa sono arrivati diversi leak, tra cui anche quello di un lungo gameplay. A distanza di diversi giorni da tale video, per la felicità dei fan però sono altre due le scene di Marvel’s Avengers a essere vittima di altri leak.

Nella prima di esse si può vedere in azione Captain America, con il primo vendicatore intento a scagliare contro i nemici l’iconico scudo. Nella seconda è invece Iron Man a prendersi la scena, con il celebre supereroe che si cimenta in alcuni devastanti attacchi ravvicinati.

Ovviamente da tali scene è difficile comprendere molto dell’atteso titolo ma osservare i due personaggi in azione, anche se per pochi secondi, è comunque sempre un piacere.

Marvel’s Avengers è attualmente atteso per PlayStation 4, PC, Xbox One e Google Stadia per il prossimo 15 Maggio 2020. Riuscirà Square Enix a regalarci un ottimo titolo o Marvel’s Avengers, come riporta anche la nostra anteprima, rimarrà solamente un “gioco “giusto“, senza lode e senza infamia. Questo deve essere necessariamente considerato come un difetto? Certo che no, ma chi si aspettava qualcosa di sensazionale potrebbe rimanerne deluso.”

Che ne pensate di questa notizia, le scene gameplay oggetto di leak vi sono piaciute? Che ne pensate di Marvel’s Avengers, secondo voi il titolo di Square Enix saprà rendere onore al nome che porta? Fateci sapere le vostre previsioni a riguardo direttamente nei commenti!