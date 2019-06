Marvel’s Avengers: ecco chi sarà il nemico dei Vendicatori

Marvel's Avengers è stato svelato: abbiamo visto i primi personaggi del gioco, ma quale sarà il cattivo? Ora è stato svelato! Ecco i dettagli.

La conferenza di Square Enix si è conclusa con l’annuncio di un gioco molto atteso: Marvel’s Avengers. Il nuovo titolo dedicato ai Vendicatori è in sviluppo da tempo presso Crystal Dynamics, con il supporto di Eidos Montreal, e i fan non vedevano l’ora di poter capire, con precisione, quale fosse l’identità del gioco. Come potete leggere nel nostro articolo dedicato, si tratta di un game as a service che fonde l’azione cinematica con la co-op online. I personaggi principali saranno Captain America, la Vedova Nera, Thor, Hulk e Iron Man; la domanda ora però è: chi è il cattivo?

Nel primissimo trailer non è stato possibile capirlo facilmente: inizialmene si è pensato a Crossbones, ma ora scopriamo che sarà Taskmaster. Se non siete appassionati di fumetti, forse, non lo conoscete: si tratta di un Villain in grado di replicare le capacità di combattimento di chiunque, inclusi i supereroi. È un avversario molto temibile, quindi, e gli Avengers non avranno vita semplice (o almeno lo speriamo!).

Sappiamo però che Marvel’s Avengers proporrà nel corso del tempo nuovi contenuti su base regolare, con nuovi personaggi e nuove aree, quindi è possibile che non si tratti dell’unico nemico presente in gioco.

Per ora, sappiamo che il gioco uscirà il 20 maggio 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Gli sviluppatori non proporranno loot box né microtransazioni “pay to win”, inoltre ci saranno dei DLC gratuiti e il primo verterà su Ant-Man. Diteci, cosa ne pensate di quanto annunciato fino a questo momento?