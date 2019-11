Marvel’s Avengers: Stan Lee ha indicato la direzione da seguire con la storia

Marvel's Avengers ha ricevuto l'aiuto di Stal Lee in persona, il quale ha indicato la direzione da seguire con la trama. Ecco i dettagli.

Marvel’s Avengers è uno dei grandi giochi in sviluppo negli studios di Square Enix; precisamente, parliamo di Crystal Dynamics, precedentemente creatori di Tomb Raider. Il gioco ci permetterà di controllare alcuni dei Vendicatori più amati dal pubblico, come Iron Man, Vedova Nera, Hulk, Captain America e Thor. A questi, come abbiamo scoperto da non molto, si aggiungerà anche Kamala Khan, ovvero Mr. Marvel. Dietro tutto questo, però, c’è prima di tutto Stan Lee.

Lee è venuto a mancare lo scorso anno, ma la sua eredità è ancora presente nel gioco, oltre che nel cuore di tutti i fan. Come spiega Scot Amos, capo di Crystal Dynamics, il team è andato da Stal Lee per chiedergli come scrivere un’autentica storia Marvel. Non è del tutto chiaro in quale misura abbia aiutato la narrativa del gioco, ma sembra proprio che i suoi suggerimenti abbiano indicato la giusta direzione da prendere.

Viene spiegato che Stan Lee si approcciava ai personaggi con l’obbiettivo di renderli amabili per i lettori. Dal suo punto di vista “ogni fumetto potrebbe essere il primo di qualcuno”. Questa cosa ha colpito profondamente Amos. L’aiuto di Lee con Marvel’s Avengers ha reso più semplice presentare questi personaggi sia ai fan storici che ai nuovi arrivati nel mondo Marvel.

Marvel’s Avengers sarà disponibile a partire dal 15 maggio 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Diteci, cosa ne pensate del gioco? Quanto mostrato fino a questo momento vi sembra interessante, oppure avete dei dubbi? Marvel’s Avengers sarà il secondo gioco Marvel in uscita sull’attuale generazione: il primo è stato Marvel’s Spider-Man, il quale ha ottenuto un grande successo: l’opera di Square Enix ripeterà il risultato?