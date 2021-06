Marvel’s Guardians of the Galaxy è il nuovo gioco di Eidos! Primo trailer spaziale

Da quando Square Enix ha annunciato un nuovo evento digitale per l’E3 2021, in molti si sono sorpresi di un paio di annunci a cui avremo assistito da li a pochi giorni. Il primo riguarda il grande ritorno di Babylon’s Fall, il nuovo titolo di Platinum Games annunciato diversi anni fa e sparito dai radar poco dopo. Il secondo era una misterioso nuovo gioco sviluppato dai ragazzi di Eidos Montreal, che qualche istante fa abbiamo scoperto essere Marvle’s Guardians of the Galaxy.

Prima dell’annuncio giravano alcuni rumor su questo gioco, uno su tutti proveniente dalle labbra del noto giornalista di settore Jason Schreier. In molti però, hanno atteso questa serata di annunci per capire meglio se le chiacchiere erano fondate o meno. Ora Marvel’s Guardians of the Galaxy è realtà, con Eidos che ha presentato la propria nuova opera tratta dai personaggi Marvel al grande pubblico con un primo filmato davvero molto affascinante.

Più che basarsi sulle controparti live action che abbiamo imparato a conoscere (e ad amare) grazie ai due film facenti pare del Marvel Cinematic Universe, questo Marvel’s Guardians of the Galaxy riprende lo stile delle run fumettistiche. I personaggi, infatti, non si basano sugli attori visti sul grande schermo, bensì su quelle versioni dei personaggi che possiamo ritrovare di vignetta in vignetta negli albi a fumetti dei Guardiani.

A differenza del titolo sugli Avangers, questo Marvel’s Guardians of the Galaxy si presenta come un titolo single player, avulso dalle meccaniche multigiocatore viste nel recente Avengers. Infine, lo Square Enix Presents, ci ha mostrato alcuni dettagli relativi all’uscita del nuovo gioco incentrato sui Guardiani della Galassia; il quale vedrà la luce molto presto, ovvero il prossimo 26 ottobre 2021 per tutte le piattaforme da gaming disponibili attualmente sul mercato, esclusa Nintendo Switch.