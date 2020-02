Marvel’s Iron Man VR: svelati nuovi dettagli su storia e gameplay

Uno dei molti titoli che hanno subito un rimando in questa prima parte del 2020 è Marvel’s Iron Man VR. Il titolo per PlayStation VR sarebbe dovuto uscire verso la fine di questo mese, ma stando alla nuova data il gioco dedicato all’uomo d’acciaio è atteso per il prossimo maggio. Nel frattempo sono apparsi in rete nuovi dettagli che riguardano la storia e soprattutto il gameplay del nuovo titolo sul super eroe Marvel.

Stando alla classificazione all’ESRB, la storia di Marvel’s Iron Man VR riguarderà uno Tony Stark alle prese con un misterioso nemico intento a distruggere la sua compagnia. Nel precedente trailer abbiamo già intravisto qualche frammento della storia, mentre la valutazione ESRB menziona anche che il titolo presenterà anche dei combattimenti contro ondate di droni, carri armati, missili e raggi laser, il tutto cosparso di effetti visivi ed esplosioni realistiche.

Insieme a questi dettagli, la classificazione menziona la presenza di cinematiche ad accompagnare le varie sezioni di gioco. Nessuna di queste nuove informazioni sembra uscire troppo dai canoni dell’eroe Marvel, ma ora possiamo dire di avere un’idea generale più profonda rispetto ai brevi trailer che sono stati rilasciati fino a questo momento sulla prossima esclusiva per PlayStation VR.

Vi ricordiamo che Marvel’s Iron Man VR uscirà il prossimo 15 maggio in esclusiva PlayStation VR. Dopo un titolo dedicato a Spider-Man, anche l’uomo d’acciaio sta per approdare sulla console Sony, quali altri super eroi Marvel vi piacerebbe vedere approdare in futuro su PS4? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.