Marvel’s Spider-Man: ecco come sono stati realizzati i capezzoli di Peter Parker

In che modo è stato creato il notevole sistema delle ragnatele di Marvel’s Spider-Man? È possibile giocare a basket nel videogame? Come sono stati realizzati i capezzoli di Peter Parker? Sappiamo bene che vi ponete spesso queste domande e, ora, possiamo darvi una risposta su quest’ultima. Xavier Coelho-Kostolny ha spiegato qual è stato il processo creativo che lo ha portato alla versione finale dei capezzoli dell’Uomo Ragno.

Prima di tutto, però, un passo indietro. Se non avete giocato l’opera di Insomniac Games, esclusiva PlayStation 4, sappiate che all’interno del gioco ci sono più occasioni per poter vedere Peter Parker/Spider-Man a petto nudo: oltre a una missione specifica, è possibile sbloccare un “costume” che consiste unicamente nella maschera e in un paio di “Spider-boxer”. Il petto dell’Arrampicamuri, quindi, è bello in vista e ciò ha costretto uno degli artisti del team (ora non più parte della società) a lavorarci duramente.

As the man who sculpted Spider-Man's nipples, I have nothing to finish this sentence and just wanted to start a tweet with "As the man who sculpted Spider-Man's nipples." https://t.co/4XVqauYeFn — Xavier 🔜 ✨🎮 GDC 🎮✨ (@XCK3D) February 21, 2020

Coelho-Kostolny spiega di aver affrontato seriamente la questione e di aver preso ispirazione dall’Uomo Ragno di Tobey Maguire, precisamente dalla scena nella quale capisce di essere improvvisamente diventato muscoloso. Quella scena è stata di grande aiuto per “il colore e il posizionamento“.

Di norma, i personaggi sono vestiti e visto che le simulazioni degli abiti rischiano di avere dei problemi con dei capezzoli in 3D, spesso questi ultimi vengono messi in secondo piano, a meno che l’obbiettivo sia proprio renderli visibili. Coelho-Kostolny spiega anche che ha fatto in modo di non renderli perfettamente identici: per quanto la posizione sia simmetrica, texture e piccoli dettagli li rendono leggermente diversi e quindi più naturali e credibili. Si tratta di dettagli che molti non notano ma sui quali persone spendono ore e ore di lavoro, volendo creare un’opera perfetta.

Diteci, quanto tempo avete passato a guardare i capezzoli di Peter Parker in Marvel’s Spider-Man?