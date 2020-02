Marvel’s Spider-Man: è possibile giocare a basket? Uno YouTuber spende giorni per rispondere

Marvel’s Spider-Man è probabilmente uno dei giochi più divertenti di questa generazione. Lanciarsi tra gli edifici, combattere i super-cattivi e risolvere minigiochi nel laboratorio (okay, forse questi no) sono solo alcune delle attività più soddisfacenti all’interno dell’opera di Insomniac Games. Un giocatore, però, non era del tutto soddisfatto e ha deciso di mettersi alla prova con una nuova sfida: giocare a basketball. Ovviamente non proprio “giocare”, visto che non esiste questa possibilità, ma almeno tentare di fare canestro con una della palle presenti nel gioco.

Reetae27 ha quindi realizzato un video nel quale ha raccolto le sue prove e la sua esperienza, rispondendo alla domanda “è possibile fare un canestro in Marvel’s Spider-Man?”. Le sue prove sono continuate per giorni e giorni, tra registrazioni, esperimenti e tentativi su tentativi. Prima di darvi la risposta, vi consigliamo di vedere il video che trovate qui sotto, per godervi in prima persona tutti i passaggi che hanno portato il giocatore a una conclusione. Se invece volete avere subito la risposta alla domanda, potete leggere sotto.

Come avete visto (o forse no), è possibile fare un canestro all’interno di Marvel’s Spider-Man, ma non proprio in un modo soddisfacente. Per vedere la palla passare attraverso l’anello di metallo, bisogna tentare un approccio diverso e, secondo le conclusioni dello YouTuber, ciò rende impossibile l’esecuzione. I poligoni del canestro impediscono alla palla di entrare oppure questa scompare prima di aver completato tutti i rimbalzi.

Si tratta però di un esperimento molto interessante che svela dettagli che probabilmente molti nemmeno avevano notato, considerando che si passa la maggior parte del tempo in aria o in cima ai grattaceli di Manhattan. Anche solo vedere come funziona la fisica del pallone, la gestione del sonoro e il fatto che gli NPC che giocano nei campetti siano in gradi di fare centro con ogni tiro è qualcosa di unico. Chissà, forse nel vociferato nuovo capitolo per PlayStation 5 potremo giocare a basket veramente!