Oltre all’arrivo del gioco base, Sony Interactive Entertainment ha confermato l’uscita su PC di Marvel’s Spider-Man Miles Morales. L’annuncio non è arrivato durante lo State of Play di ieri sera, ma dalle pagine del Blog PlayStation, in un lungo articolo pubblicato a margine dell’evento, che ha fatto chiarezza su alcuni aspetti di entrambi i giochi e svelato alcuni dettagli relativi al loro debutto su Steam ed Epic Games Store.

Partiamo dai dettagli tecnici. Come annunciato da Sony, entrambi i giochi saranno compatibili con mouse e tastiera e disporranno di alcune feature specifiche, come per esempio i vari livelli di rendering e i riflessi in ray tracing. Maggiori dettagli in merito alle feature esclusive disponibili in entrambe le versioni PC dei giochi saranno però annunciati successivamente, probabilmente mentre ci avviciniamo alla data di lancio del gioco stand-alone.

Sulle date di uscita, in realtà, sappiamo già abbastanza. Il gioco base debutterà il 12 agosto 2022 (e includerà anche il DLC The City That Never Sleeps). Discorso invece più complesso per Marvel’s Spider-Man Miles Morales. L’espansione infatti non ha nessuna release date, ma solamente una generica finestra di lancio targata “autunno 2022”. Non ci resta dunque che attendere ulteriori informazioni in merito che saranno annunciate direttamente dal publisher nel corso dei prossimi mesi.

Chiaramente l’arrivo di entrambi i giochi su PC non ha lasciato indifferente Insomniac Games, così come Nixxes Software, che si sta occupando di questo porting. “Il nostro team ha sempre amato i lavori di Insomniac e avere una partnership con loro per le versioni PC di Marvel’s Spider-Man Remastered e Marvel’s Spider-Man Miles Morales è qualcosa di cui siamo grati ed emozionati”, le parole di Jurjen Katsman, Founder del team di sviluppo e Senior Director of Development. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.