Marvel’s Spider-Man: Silver Lining arriva fra pochi giorni: ecco i dettagli

Insomniac Games e Sony PlayStation ci informano che Marvel’s Spider-Man: Silver Lining, ovvero il terzo e ultimo capitolo del DLC Marvel’s Spider-Man: La Città che non dorme mai, sarà disponibile a partire da venerdì 21 dicembre.

All’interno di questo episodio tornerà Silver Sable, la quale tenterà di recuperare le tecnologie della Sable International che le erano state sottratte. Spider-Man avrà bisogno di aiuto per mantenere l’ordine a New York: la prima persona che verrà in suo soccorso sarà nientemeno che Yuri Watanabe, in congedo amministrativo dopo le sue imprese con Hammerhead.

Marvel’s Spider-Man: Silver Lining offrirà nuove missioni, nuovi tipi di nemici, crimini da sventare, sfide, trofei dedicati e ben tre costumi inediti. Uno di questi è lo stesso che Peter indossa nel film d’animazione prodotto da Columbia Pictures e Sony Pictures: ovviamente parliamo di Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Vi ricordiamo, inoltre, la struttura del DLC Marvel’s Spider-Man: La Città che non dorme mai:

Marvel’s Spider-Man: La Rapina – Già disponibile!

Marvel’s Spider-Man: Territori Contesi- Già disponibile!

Marvel’s Spider-Man: Silver Lining – 21 Dicembre 2018

Diteci, siete pronti a tessere la vostra tela e a concludere l’avventura del DLC di Marvel’s Spider-Man?