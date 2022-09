Uscito il 12 agosto 2022, la versione PC di Marvel’s Spider-Man non è solamente la migliore disponibile sul mercato, ma grazie alla mod anche quella più divertente da giocare. Nel corso delle ultime settimane sono infatti emersi due add-on che ci permettono di poter giocare sfruttando due personaggi Marvel diversi dall’Uomo Ragno.

Come avete potuto intuire dal titolo, due nuove mod di Marvel’s Spider-Man vi permettono di vestire i panni di due diversi personaggi dell’editore di fumetti. Parliamo di Wolverine, un eroe degli X-Men, e Venom. Chiaramente, come spesso accade in questi casi, i due personaggi non hanno nessuna funzione particolare a livello di gameplay, ma solamente estetica. Non sarebbe possibile, almeno per ora, aggiungere feature di gameplay che rispecchino appieno entrambi i personaggi: bisognerebbe infatti modificare il codice e attualmente non esiste un tool ufficiale di Insomniac per questo genere di operazione.

La mod che rimpiazza l’Uomo Ragno con Wolverine ci è però utile anche per offrirci uno scorcio di come probabilmente sarà il gioco di casa Insomniac Games. Nel corso dei prossimi anni, infatti, il team di sviluppo pubblicherà anche un nuovo gioco basato sull’eroe degli X-Men, anche se al momento non ci sono ancora indicazioni sulla data di uscita o sulla finestra di lancio. Potete scaricare entrambe le mod (sia quella di Wolverine che quella di Venom) visitando questo indirizzo. L’autore ha anche lavorato ad altre mod dedicate proprio al gioco di casa Insomniac, che rimpiazzano le altre skin presenti nel titolo.

Marvel’s Spider-Man Remastered è disponibile dal 12 agosto 2022 su PC, via Steam ed Epic Games Store. L’espansione di Miles Morales è già disponibile su PS5 ma arriverà proprio su PC nel corso dei prossimi mesi, anche se una data di uscita o una finestra di lancio non sono ancora state annunciate. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.