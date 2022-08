Da diverso tempo ormai PlayStation ha deciso di allargare i suoi orizzonti aprendosi alla possibilità di pubblicare i propri giochi anche su Personal Computer usufruendo di store digitali quali Steam ed Epic Games Store, con la quale è in corso una forte partnership. Oggi Sony compie un ulteriore passo verso questa nuova strada con l’uscita su PC di Marvel’s Spider-Man, titolo sviluppato da Insomniac Games inizialmente per PlayStation 4 e successivamente riproposto in una versione completa di DLC e migliorata per PS5 e, ora, anche su PC.

Essere l’amichevole Spider-Man di quartiere

Il titolo ci catapulta subito nei panni di uno Spider-Man già avvezzo alla vita da supereroe ma con uno scarso equilibrio tra eroe e Peter Parker, la sua casa è sempre in disordine, è perennemente in ritardo a lavoro e le cose con MJ non vanno proprio alla grande. Persino nei panni del supereroe le cose cominciano a precipitare, dopo aver arrestato Wilson Fisk, conosciuto anche come Kingpin, uno dei più grandi signori del crimine di New York una nuova minaccia di origine apparentemente mistica incombe sulla città.

La componente narrativa del gioco riesce a colpire nel segno grazie a un equilibrio dettato da dialoghi ben scritti e cutscene di ottima fattura, a conti fatti si tratta della miglior storyline di Spider-Man mai pensata per un videogioco. La longevità, che si aggira intorno alle 20 ore, risulta ben pensata, non scadendo mai in quella tipica sensazione di noia avvertibile solitamente verso la fine di un’avventura. Alcuni colpi di scena vi faranno emozionare, altri arrabbiare, ma siamo convinti che rimarrete comunque estremamente soddisfatti da questo nuovo “viaggio” di Peter Parker.

Una città enorme, piena di cose da fare

Oltre alla storia principale il gioco offre un enorme quantitativo di attività secondarie, come fermare piccoli crimini in giro per la città, varie basi di operazioni criminali che fungono da arene dove combattere ondate di nemici e ovviamente tonnellate di collezionabili. Ogni attività ci ricompenserà con gettoni che potremo spendere per sbloccare nuovi costumi e gadget per aiutare Spidey a combattere il crimine. È presente anche un sistema a livelli e degli alberi di abilità che renderanno il sistema di combattimento, che prende ispirazione a piene mani dai Batman di Rocksteady, sempre più divertente.

Sul lungo andare i collezionabili potrebbero risultare troppo ridondanti, ma Insomniac li ha pensati bene (a parte l’inutile corsa dei piccioni), di conseguenza siamo convinti che riuscirete ad apprezzare anche le varie attività secondarie che la software house ha pensato per voi durante lo sviluppo.

Catturato da PC

Marvel’s Spider-Man è tecnicamente superbo

Per quanto riguarda lato gameplay c’è poco che non sia già stato detto nella nostra originale recensione di Marvel’s Spider-Man, è possibile giocare utilizzando mouse e tastiera ma è fortemente consigliato l’utilizzo di un controller ricordando che adoperando un originale DualSense sarà possibile usufruire delle sue funzionalità esclusive quali grilletti adattivi e feedback aptico. Abbiamo provato il titolo su un PC di fascia medio-alta composto da una CPU AMD Ryzen 7 3700X a 3.59GHz, 16GB di RAM Corsair Dominator Platinum a 3600MHz e una GPU Nvidia RTX 3070Ti, abbiamo voluto osare con le impostazioni grafiche per testare con mano il livello di ottimizzazione del titolo e, nonostante i riflessi Ray Tracing attivi, il gioco risulta particolarmente fluido sia durante l’esplorazione della città che durante le cutscene di storia e combattimenti rimanendo tranquillamente sopra ai 60FPS.

Le impostazioni grafiche utilizzate durante il gioco

Abbiamo notato qualche piccola sbavatura che ci era già stata prontamente segnalata dal team di Sony con la rassicurazione che la maggior parte dei problemi verrà risolta prima del lancio, qualche piccola imperfezione durante le cutscene con salti nelle tracce audio e dei piccoli freeze all’inizio e alla fine delle scene ma nulla che non possa essere risolto con una piccola patch. Nel positivo il gioco offre comunque un framerate sbloccato, supporto ai widescreen e una gestione dei riflessi Ray Tracing e ombre migliorate rispetto alla sua controparte console.

Da notare i riflessi Ray Tracing anche sulla maschera

Una piccola nota che vale la pena menzionare è la possibilità di riprodurre Marvel’s Spider-Man tramite Steam Deck, la nuova console portatile di Valve che permette di portarsi dietro la propria libreria di Steam e continuare il gioco dove lo avevamo lasciato grazie ai salvataggi in cloud.