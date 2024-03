Mass Effect, il nuovo capitolo sarà sviluppato da veterani della trilogia

BioWare ha decisamente mosso l'entusiasmo dei fan di Mass Effect con nuovi dettagli sul prossimo gioco della serie, confermando che il team di sviluppo è composto da veterani della saga RPG sci-fi.

Secondo quanto riferito da Michael Gamble, produttore esecutivo di BioWare, il team che lavora al prossimo Mass Effect include alcuni dei talenti più esperti della trilogia originale. Questa notizia ha riportato l'attenzione dei fan sulla serie, suscitando speculazioni e discussioni sulle potenziali direzioni narrative e di gioco che potrebbero essere esplorate nel nuovo titolo.

Tra i veterani che stanno contribuendo al prossimo capitolo di Mass Effect ci sono figure chiave come Dusty Everman, noto per il suo ruolo nella creazione dell'iconica Normandy, e Parrish Levy, il talentuoso direttore cinematografico che ha contribuito a dare vita ai momenti più memorabili della trilogia originale.

L'annuncio del coinvolgimento di veterani della serie nel prossimo Mass Effect arriva in un momento cruciale per la saga. Dopo il successo dei primi tre giochi, il franchise ha visto alti e bassi con il rilascio di Mass Effect: Andromeda nel 2017. Tuttavia, l'entusiasmo dei fan per la serie è rimasto forte, alimentato dalla speranza di vedere il ritorno della magia che ha reso indimenticabile la trilogia originale.

Con il prossimo gioco di Mass Effect, i fan sperano di rivivere le epiche avventure, i profondi legami con i personaggi e le scelte morali impegnative che hanno reso la serie un'icona dei videogiochi RPG. L'inclusione di veterani della serie nel team di sviluppo è vista come una promessa di autenticità e fedeltà alla visione originale della saga, suscitando grande entusiasmo tra i giocatori.