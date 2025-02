Quanto ne sai su Mass Effect? Mettiti alla prova con il nostro Quiz

Mass Effect 2 ha compiuto giusto da poco ben 15 anni. Un gioco unico, amato da praticamente tutta la fanbase del franchise. Una storia fantastica, personaggi unici e un gameplay variegato ed equilibrato, forse l'ultimo vero grande gioco di BioWare.

Visto l'occasione non potevamo non cogliere l'anniversario per presentarvi un quiz a tema Mass Effect. Ma quanto conoscete davvero questa serie? Per rispondere a questa domanda abbiamo pensato di proporvi questo Trivia, a cui potete accedere semplicemente cliccando il pulsante qui sotto.

Vai al Quiz su Mass Effect

Questo test fa parte di una serie di quiz che vi vogliamo proporre nelle prossime settimane, che vi metteranno alla prova su hardware, smartphone, videogiochi, auto e tantissimi altri temi trattati qui sul sito. A questo proposito, fateci sapere se vorreste vederne uno su un tema specifico!

Il nostro sistema di Quiz è ancora in fase di rodaggio, per cui fateci saper se trovate delle criticità o degli errori.

Le regole sono semplicissime: ci sono quattro risposte e solo una è quella corretta, ma fate attenzione, avete solo 20 secondi per rispondere. Nel quiz troverete sia delle domande semplici che altre più complesse, capaci di mettere in difficoltà anche chi è davvero esperto del tema.

Al termine del quiz otterrete un punteggio, che potrete condividere con amici e altri lettori per scoprire chi è il più esperto. A questo punto, non ci resta che augurarvi buona fortuna!

