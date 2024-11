Max Payne potrebbe mostrarsi prestissimo con accordo marketing Xbox

Remedy e Rockstar Games potrebbero svelare il remake di Max Payne ai The Game Awards di dicembre, secondo quanto riportato da Saudi Gamer. Microsoft avrebbe acquisito i diritti di marketing per le versioni console del gioco.

Il progetto, annunciato nel 2022 insieme al remake di Max Payne 2, non si è ancora mostrato in alcun teaser o dettaglio concreto. Non è chiaro se la presentazione riguarderà solo il primo capitolo o entrambi i remake, lasciando incerto se si tratti di due progetti separati o di una raccolta unica.

Rockstar Games, proprietaria dell'IP, sta finanziando lo sviluppo con un budget stimato tra i 60 e gli 80 milioni di dollari, paragonabile a quello di Alan Wake 2. L'accordo con Microsoft per il marketing suggerisce che i trailer del gioco avranno il logo Xbox in evidenza e che l'azienda di Redmond gestirà la campagna pubblicitaria per le versioni console. Non stupisce più di tanto considerando quanto fu importante il primo episodio per mostrare la qualità tecnica della prima console Xbox.

A ogni modo crediamo che l'uscita del gioco sia ancora abbastanza lontana. Basti pensare che Remedy ha lanciato solo l'anno scorso Alan Wake 2 (acquistabile su Amazon) e per il 2025 ha già previsto FBC Firebreak, inoltre sappiamo per certo che Control 2 è in pieno sviluppo. Max Payne è certamente il gioco che potrebbe oggettivamente portare più introiti nelle casse di Remedy, quindi parliamo di un'operazione fondamentale anche per la salute dello studio.

Non dovremmo comunque aspettare troppo per saperne di più, I TGA sono attesi per dicembre e non vediamo l'ora di verificare se questo rumor sia vero oppure l'ennesima sparata da parte di un leaker.

L'attesa per il ritorno di Max Payne, serie cult di sparatutto in terza persona, potrebbe quindi concludersi presto con una presentazione ufficiale durante uno degli eventi videoludici più importanti dell'anno.