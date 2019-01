Meditations: un indie al giorno gratis per tutto il 2019, da più di 350 sviluppatori

Dal primo gennaio è disponibile Meditations, una nuova piattaforma da gioco completamente gratuita che permetterà di eseguire un piccolo gioco indie, un’esperienza interattiva che coprirà vari generi e tematiche. Il creatore è Rami Ismail, capo dello studio Vlambeer (Luftrausers, Nuclear Throne), e l’idea è nata nel corso del 2017.

Ismail rivela, tramite Twitter, che una mattina giocò a un piccolo videogame e da lì nacque il desiderio di provarne altri. Per tutto il 2018, Ismail ha chiesto a centinaia di sviluppatori di crearne uno. Ogni giorno, quindi, Meditations permetterà di provare un gioco: alle volte si tratta di puzzle game in formato ridotto, altre volte di un platform, oppure piccole esperienze che parleranno della vita, della morte, della felicità e dell’amore.

Meditations will launch you a new game every day, inspired by that day, only on that day. There's all sorts of games in here, from curious small puzzle games and challenging little platformers to personal games about life and loss and happiness and love and death and everything.

— Rami Ismail (@tha_rami) January 1, 2019