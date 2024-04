Un livello di Doom 2 superato in meno di 5 secondi, record incredibile!

4shockblast ha stabilito un nuovo record mondiale sulla mappa introduttiva di Doom 2, Entryway, lasciando a bocca aperta anche i più esperti giocatori della saga di Doom. Il precedente record, che resisteva ormai da anni, è stato stracciato attraverso una combinazione di abilità e trucchi che solo i veri appassionati di questo classico potrebbero capire fino in fondo.

Il nuovo record impostato da 4shockblast non ha solo demolito il primato precedente, ma rappresenta anche un radicale punto di svolta e una fonte d'ispirazione per l'intera comunità di speedrunner. Con una durata di appena 4.97 secondi, la corsa di Entryway ha stabilito il primo record mondiale sotto i cinque secondi su questa mappa, giocata al livello di difficoltà Ultraviolence e, sorprendentemente, classificata come corsa "Pacifista" dato che non c'è stato il tempo di eliminare alcun avversario durante il percorso.

Il vecchio record era stato di Thomas Pilger che aveva ottenuto il primato nel lontano 1998, ed era di ben 5 secondi, un tempo che molti ritenevano difficile da abbattere viste le ridotte dimensioni e la semplicità della mappa, costituita principalmente da un corridoio tortuoso pieno di mostri che conduce a una stanza più ampia con la porta di uscita.

La scena degli speedrunner di Doom ha visto negli anni varie tecniche evolversi, da quando il finlandese leggenda di Doom, Ocelot, ha introdotto migliorie cruciali nel 2001, impiegando movimenti di strafing (quando si corre lateralmente senza cambiare inquadratura) per aumentare il momento e utilizzando i colpi di arma da fuoco per far spostare strategicamente i mostri. Un'altra tattica avanzata, denominata "sr50", ha consentito di raggiungere una velocità ancora maggiore, sebbene la sua esecuzione rimanesse estremamente difficile.

4shockblast, entrato in scena nel 2017, ereditò queste conoscenze spingendosi oltre, affinando tecniche e strategie fino a perfezionare la propria esecuzione. Un approccio innovativo alla porta finale, modificando l'angolazione di ingresso per mantenere inalterato il momento, ha dimostrato essere la chiave per ottenere tempi migliori.

La vera rivoluzione è avvenuta però con la riscoperta di un'altra manovra, la "thingrun", che consente di conservare il momento sfiorando oggetti o nemici sotto un angolo preciso. Utilizzata insieme a strategie accuratamente pianificate, questa tecnica ha richiesto migliaia di tentativi e un impegno straordinario.

Infine, superando ostacoli, affrontando un gran numero di sconfitte e sperimentando molteplici strategie, 4shockblast ha ottenuto un risultato straordinario, stabilendo un nuovo incredibile record di poco superiore ai 4 secondi, un traguardo che ha richiesto dedizione, abilità e una pazienza incredibili.

4shockblast, concludendo questo capitolo della sua carriera di speedrunner, ha riconosciuto e ringraziato coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo incredibile exploit, dai predecessori che hanno spianato la strada alle nuove tecniche agli spettatori che lo hanno seguito durante queste intense sessioni di gioco.