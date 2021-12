Metal Gear Solid: i migliori gadget da regalare a Natale

Il Natale è praticamente alle porte e se siete ancora indecisi su cosa regalare o regalarvi, quest’oggi vi proponiamo una selezione di gadget a tema Metal Gear Solid. Ne abbiamo selezionato diversi, tra figure, ciondoli, amiibo e nendoroid, tutti gadget perfetti per ampliare la vostra collezione, dai più costosi a quelli economici. Chiaramente, come ribadito, tutti gli oggetti presenti nell’articolo sono ispirati alla famosa saga di videogiochi dell’autore giapponese Hideo Kojima, entrata a pieno regime sul finire degli anni 90′ e conclusasi nel 2015 con The Phantom Pain, un capitolo sicuramente eccezionale, ma allo stesso tempo pieno zeppo di problematiche.

Nello specifico, i gadget riguardano soprattutto i personaggi che tanto abbiamo amato in questi anni, ci riferiamo a Solid Snake, Raiden, Big Boss e Venom. Non mancano, poi, nemmeno alcuni dei loghi molto cari alla fan base di Metal Gear, tra i quali Fox Hound, Outer Heaven e Diamond Dogs, tutti raffigurati in comodi ciondoli da appendere o indossare. Infine, prima di cominciare, vi ricordiamo che in lista sono presenti anche degli articoli ufficiali, come il bellissimo amiibo, che vi consente anche di sbloccare il buon Solid Snake tra i combattenti in Super Smash Bros. Ultimate. Insomma, se siete fan di Metal Gear, troverete assolutamente qualcosa che faccia al caso vostro!

Solid Snake, action Figure

Tra i personaggi più apprezzati di sempre, tra i protagonisti di una delle saghe più riuscite nella storia dei videogiochi. In questa spettacolare action figure possiamo apprezzare Solid Snake nella sua versione tratta da Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, con addosso la sua fidata suite, la bandana e la pistola. Una delle particolarità più interessanti di questa figure è la possibilità di selezionare diverse pose per Solid Snake, contando anche su una vastissima gamma di gadget che include guanti, fucile e pistola. Insomma, se amate alla follia la saga di Metal Gear Solid non potrete in alcun modo rinunciare a questa figure.

» VEDI OFFERTA Action Figure Solid Snake

Solid Snake, Nendoroid

Ancora Solid Snake ma in un’altra veste e altro formato. I nendoroid, una versione più evoluta dei funko-pop, se vogliamo, permettono una maggiore customizzazione del pupazzetto, scegliendo la posa più adatta alla vostra scrivania o scaffale pieno zeppo di figure a tema nerd. Questa speciale edizione tutta dedicata a Solid Snake è tratta dal primo Metal Gear Solid, come possiamo intuire dall’iconica suite in dotazione. Come detto, avrete modo di inclinare il pupazzetto come vi pare, oppure tenerlo in piedi e nel suo stand. A voi la scelta, ovunque e come lo mettiate, non mancherà di fare bella figura.

» VEDI OFFERTA Nendoroid Solid Snake

Venom, Nendoroid

Altro nendoroid, questa volta rappresentativo di uno dei personaggi più controversi dell’intera timeline di Metal Gear, quel Venom Snake nelle vesti di Big Boss, protagonista dell’infelice e infinitamente chiacchierato The Phantom Pain. Trattandosi di un nendoroid, vale quanto detto prima: a differenza dei comuni funko-pop, i quali restano immobili nella loro posa preimpostata, in questo caso avrete modo di giocare un po’ con le varie posizioni disponibili per il vostro eroe, dotarlo di phantom cigar e molto altro. Insomma, se avete apprezzato The Phantom Pain e da sempre seguite la saga di Metal Gear, nonostante si tratti di un capitolo infelice vale la pena collezionare questo nendoroid.

» VEDI OFFERTA Nendoroid Venom

Solid Snake, A miibo

Ve li ricordate gli amiibo? Effettivamente sono un po’ scomparsi. Ciononostante, se avete mancato l’amiibo a tema Solid Snake di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, dovete assolutamente rimediare. A differenza dei prodotti descritti precedentemente, parliamo questa volta di un oggetto ufficiale, pensato per arricchire il vostro roster di lottatori in Super Smash Bros. Ultimate. Esatto, oltre che acquistare una bellissima figure da esporre nella vostra cameretta o ufficio nerd, sbloccherete anche la possibilità di utilizzare il buon Solid Snake in Super Smash Bros. Ultimate. Insomma, un vero affare!

» VEDI OFFERTA Amiibo Solid Snake

Raiden, Action figure

Altro prodotto ufficiale, questa volta raffigurante il tanto criticato e poi apprezzato Raiden, apparso per la prima volta nel bellissimo Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Parliamo di un oggetto davvero pregiato, il quale permette numerose pose e dotazioni: è possibile far indossare la mschera al nostro Raiden, dotarlo di spada, pistola, farlo accovacciare…davvero moltissime cose. Un pezzo davvero immancabile per ogni appassionato. Unico appunto, qualora foste interessati consigliamo di tenere d’occhio il link, poiché il prodotto è molto acquistato e quindi potreste non trovarlo disponibile.

» VEDI OFFERTA Action Figure Raiden

Ciondoli

Chiudiamo la nostra carrellata di regali nerd a tema Metal Gear Solid con una selezione di bellissimi ciondoli (o collane). Ne abbiamo selezionate tre, tutte molto significative per la saga, raffiguranti i loghi di Outer Heaven, Diamond Dogs e Fox Hound. Da indossare o appendere, perfetti per ampliare la vostra collezione senza occupare moltissimo spazio. Appassionati di Metal Gear Solid, palesatevi: questi ciondoli sono per voi!

» VEDI OFFERTA Ciondolo Outer Heaven

» VEDI OFFERTA Ciondolo Diamond Dogs

» VEDI OFFERTA Ciondolo Fox Hound