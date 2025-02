Metal Gear Solid Delta: la data di uscita è stata indirettamente confermata da Konami

Il remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, intitolato Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, uscirà il 28 agosto 2025. la data precedentemente scoperta in seguito a un errore dello store digitale di PlayStation, ora è stata confermata indirettamente da Konami stessa.

Secondo quanto riportato nel negozio ufficiale di Konami, difatti, il 28 agosto 2025 sarà a tutti gli effetti il giorno in cui verrà rilasciato il tanto atteso remake che, ricordiamo a chi non lo sapesse, non vede Kojima coinvolto nella sua lavorazione.

Bisognerà aspettare ancora un pochino per mettere le mani sul remake di uno dei capitoli più amati della saga.

La notizia, seppur non ancora ufficialmente annunciata da Konami, assume particolare rilevanza provenendo direttamente dal merchandise ufficiale del gioco. La coincidenza con la data emersa dal PlayStation Store rafforza ulteriormente l'attendibilità dell'informazione.

Secondo moltissime fonti, la data verrà ufficialmente svelata da Konami durante lo State Of Play di PlayStation che si vocifera sia in dirittura di arrivo durante il mese di febbraio, dove, ironicamente, è previsto anche un nuovo trailer di Death Stranding 2, sul quale Kojima starebbe lavorando alacremente.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è in sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5. Il remake promette di modernizzare la grafica del classico del 2004, mantenendo al contempo una forte fedeltà all'originale per soddisfare i fan di lunga data della serie.

Gli sviluppatori, difatti, hanno dichiarato a più riprese di aver inserito una nuova visuale che porta con se alcuni cambiamenti al gameplay (rendendo il gioco più in linea con le produzioni attuali), lasciando, invece, il più possibile invariata l'esperienza originale quando viene sfruttata la visuale del titolo uscito per PlayStation 2.

L'approccio al remake sembra seguire una filosofia simile a quella adottata per Silent Hill 2, cercando di bilanciare innovazione e rispetto per il materiale originale. Tuttavia, solo al momento del rilascio sarà possibile valutare appieno il risultato di questa ambiziosa operazione di revival.