Metal Gear Solid: Delta, la Deluxe Edition va a RUBA su Amazon!

I fan del brand di Metal Gear potranno presto reimmergersi in un'avventura nuova di zecca, visto che Konami ha da poco mostrato in splendida forma il remake di Snake Eater, il quale sta venendo realizzato sfruttando le potenzialità di Unreal Engine 5. C'è stato anche modo di aprire i pre-order per il titolo, e proprio a tal proposito non è mancato un successo colossale per il remake, visto che la Deluxe Edition per PS5, disponibile a 99,99€ su Amazon, sta andando a ruba!

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, chi dovrebbe acquistarlo?

Metal Gear Solid Delta è il remake pensato per gli appassionati di giochi d'azione e stealth che cercano un'avventura intensa e piena di suspense, sia per chi ha già potuto apprezzare la primissima iterazione del titolo, sia per chi si sta affacciando adesso all'amatissima saga di Hideo Kojima. Ambientato negli anni '60, il titolo ci farà vivere un viaggio nel tempo fino agli albori della guerra fredda, con elementi adatti a chi ama la storia e le strategie militari.

Il remake Metal Gear Solid: Delta offrirà un gameplay basato sulla sopravvivenza dove sfruttare al meglio l'arte del mimetismo, padroneggiando Naked Snake, maestro anche del combattimento ravvicinato e nell'interrogare i nemici. Stando a quanto mostrato, la giungla del titolo risplende in Unreal Engine 5, e speriamo che pad alla mano l'esperienza confermi le ottime premesse.

Vi abbiamo già fornito un utile guida su tutte le informazioni da sapere per pre-ordinare il titolo, e anche se non abbiamo novità per la Collector's Edition, disponibile solo per il territorio statunitense, sappiamo che Konami è al lavoro anche su un'edizione da collezione dedicata all'Europa. La Deluxe Edition contiene come confermato lo Steelbook esclusivo, contenuti aggiuntivi, un portachiavi in metallo, un logo dell'unità FOX e delle cartoline in una scatola a guscio personalizzata.

Al prezzo di lancio di 99,99€ potete intanto fare vostra questa versione di Metal Gear Solid Delta, cogliendo al volo l'offerta per rivivere l'esperienza di azione e strategia in chiave moderna, come si stanno preparando a fare già molti utenti, e portandovi a casa i fantastici gadget a tema. L'ambientazione coinvolgente e il gameplay innovativo sembrano confermati da quanto mostrato, e non vediamo l'ora di poter finalmente mettere mano sul titolo per scoprirne di più!

