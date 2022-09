Metal: Hellsinger è uscito da poco più di una settimana e sta largamente facendo parlare di sé. Solo pochi giorni fa, infatti, abbiamo riportato l’intenzione degli sviluppatori di inserire una mod che consenta di personalizzare le musiche di gioco. Il titolo, infatti, fa del suo comparto sonoro uno dei principali punti di forza e gli sviluppatori vogliono che tutti i fan possano personalizzarlo come meglio credono. Tuttavia, alcuni giocatori sono impazienti e non hanno saputo aspettare la mod ufficiale.

Un modder, conosciuto come Congobill, ha infatti creato un contenuto scaricabile che permette di giocare a Metal: Hellsinger sulle note di Sweet Home Alabama. Il brano dei Lynyrd Skynyrd è un vero e proprio inno della musica country che chiunque avrà ascoltato almeno una volta nella propria vita. Inserito in film come 8 Mile o Non aprite quella porta e colonne sonore di videogiochi come Starcraft II, il brano è apertamente in contrasto con il genere di musica metal del titolo. Tuttavia, il ritmo veloce e incalzante della canzone sembra adeguarsi bene anche al gioco di The Outsiders.

Congobill, inoltre, puntualizza come la creazione di questa mod per Metal: Hellsinger non sia stata semplice come sembra. In mancanza dell’update ufficiale, infatti, il titolo non prevede l’inserimento di brani esterni. Ciò comporta che le tipologie ritmiche che si possono utilizzare nel gioco sono limitate a quelle dei brani già presenti. Per questo motivo, al momento della scelta di una canzone da utilizzare, il modder ha dovuto optare per una che avesse un livello di BPM consono a quello previsto dal gioco. La scelta è ricaduta su Sweet Home Alabama che, come vediamo in un video dimostrativo che trovate all’interno del Reddit poco sotto, è piuttosto azzeccato.

Insomma, quando abbiamo appreso della mod programmata dai ragazzi di The Outsiders eravamo certi che i fan non avrebbero deluso. È tuttavia sorprendente come i primi contenuti siano arrivati addirittura prima del rilascio della patch ufficiale per Metal: Hellsinger. A questo punto, l’attesa per i prossimi brani diventa davvero alta e siamo certi che i giocatori sapranno superarsi.