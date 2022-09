Metal: Hellsinger è ormai pronto al lancio e una delle sue caratteristiche più importanti è la colonna sonora. La soundtrack del titolo, infatti, è colma di brani metal realizzati da artisti di fama mondiale come Serj Tankian dei System of a Down o Matt Heafy dei Trivium. Proprio quest’ultimo, solo pochi giorni fa, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal team nel comparto musicale del gioco. Tuttavia, c’è da chiedersi cosa penserà il cantante dell’ultimo tweet postato da The Outsiders. L’FPS ritmico, infatti, sta per ricevere il supporto per le mod musicali.

Metal: Hellsinger

Sappiamo bene cosa hanno pensato gli sviluppatori quando hanno deciso di permettere agli utenti di inserire la propria musica in Metal: Hellsinger. Come suggerisce il nome del gioco, logica vorrebbe che si inserissero nuove canzoni metal. Tuttavia, conosciamo bene i giocatori e ancora meglio i modder. Dunque, siamo già pronti ai gameplay sulle note di Gabry Ponte e Gigi D’Agostino.

Non è ancora chiaro il modo in cui funzionerà il supporto per le mod di Metal: Hellsinger. Dal momento che il titolo basa l’azione sul ritmo della musica, permettendo di infliggere danni maggiori nel caso in cui si vada a tempo con il brano in riproduzione, questa novità rischia di creare alcuni problemi. Tuttavia, è quasi certo che gli sviluppatori abbiano ideato un tool per fare in modo che il ritmo dei brani si possa sincronizzare con il gameplay. Per scoprirlo, dovremo semplicemente attendere il lancio ufficiale del gioco.

Let's tear down the skies. Coming soon to PC.

Custom Music Modding support. Unleash Hell. To YOUR beat. pic.twitter.com/eOim4lllwX — Metal: Hellsinger (@MetalHellsinger) September 14, 2022

Metal: Hellsinger sarà disponibile a partire da domani, 15 settembre 2022, su PC e console. Tuttavia, il supporto per le mod non ha ancora una data di uscita e, stando a quanto si legge nel tweet ufficiale, sarà riservato alla versione PC. Gli sviluppatori, infine, ci invitano a scatenare l’inferno al nostro ritmo, qualunque esso sia.