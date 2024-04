Metaphor: ReFantazio, ecco finalmente la data del gioco di Atlus

Atlus ha recentemente sollevato il velo sul suo nuovo e ambizioso JRPG, Metaphor: ReFantazio, durante uno showcase dedicato che ha attirato l'attenzione di un nutrito numero di giocatori. Questo titolo promette un'avventura abientata nel fittizio Regno Unito di Euchronia.

La trama di Metaphor: ReFantazio ci immerge in un mondo colmo di intrighi e misteri, dove l'assassinio del Re ha scatenato il caos nel regno. L'invocazione dell'antica "magia reale" dà il via al Torneo del Trono, un'epica lotta per il potere che offre a qualsiasi individuo la possibilità di diventare il nuovo sovrano. Il protagonista, affiancato dalla fata Gallica, si troverà immerso in questa turbolenta competizione mentre cerca di spezzare la maledizione che affligge il principe ereditario.

Dal punto di vista del gameplay, Metaphor: ReFantazio offre un sistema di combattimento innovativo che combina elementi classici a turni con sequenze in tempo reale. Questo approccio dinamico permette ai giocatori di sperimentare una varietà di strategie mentre affrontano nemici sia deboli che formidabili. Inoltre, il sistema di job, chiamato Archetype, offre una vasta gamma di classi e abilità per personalizzare il proprio party e adattarsi a ogni situazione.

Le ambientazioni del gioco sono altrettanto impressionanti, con città vivaci, terre desolate e dungeon intricati da esplorare. Grazie alla magia e all'uso del Gauntlet Runner, un'imponente aeronave mobile, i giocatori possono attraversare rapidamente il vasto mondo di Euchronia e affrontare le sfide che incontrano lungo il cammino.

Un elemento interessante di Metaphor: ReFantazio è il sistema basato sulle date e lo scorrere del tempo (come Persona), che aggiunge una nuova dimensione strategica al gioco. I giocatori dovranno gestire il loro tempo con cura, poiché le missioni principali hanno una scadenza predeterminata, simile alla serie Persona di Atlus.

La data di uscita è fissata per l'11 ottobre 2024 su PS5, Xbox Series X|S, PS4 e PC via Steam e Microsoft Store.