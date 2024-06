Metaphor: ReFantazio, un nuovo spettacolare trailer al Summer Game Fest

Gli sviluppatori di Studio Zero, Katsura Hashino e Shigenori Soejima, si sono presentati per parlare di Metaphor: ReFantazio, il loro nuovo gioco di ruolo in cui i giocatori parteciperanno a battaglie fantasy e utilizzeranno le loro abilità "Archetipiche" per sconfiggere i mostri. Questi "Archetipi" sono basati sulle paure e le ansie dei personaggi, che vengono superate nella lotta contro il male.

Nel nuovo trailer, si vede il protagonista del gioco combattere contro demoni, mentre si svolge una battaglia per il cuore di un regno. Questo protagonista passerà del tempo nel gioco reclutando nuovi alleati e amici, riunendoli per una sorta di guerra santa. Come precedentemente annunciato, il lancio è previsto per l'11 ottobre 2024.

