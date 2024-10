Metaphor ReFantazio: guida agli archetipi

Metaphor ReFantazio abbandona il sistema da monster collector delle principali saghe di Atlus in favore di una versione rinnovata del Job System, il tutto utilizzando l'archetipo come termine centrale. All'interno di Metaphor ReFantazio, infatti, ci sono ben 46 archetipi diversi: classi uniche con abilità specifiche, statistiche particolari, punti di forza e debolezze; per spiegarvi come ottenerli tutti abbiamo deciso di scrivere una guida agli archetipi di Metaphor ReFantazio.

Con gli archetipi è possibile fare montagne di cose ma è per prima cosa importante sbloccarli: per fare questo è necessario fare le seguenti cose:

Ottenere un nuovo seguace

Portare il livello di confidenza con un seguace a un determinato livello

Portare il livello di un archetipo a un determinato valore

Pagare una determinata cifra

Ecco la lista completa degli archetipi presenti all'interno di Metaphor ReFantazio; piccola nota: abbiamo separato gli archetipi reali da quelli principali per evitare eventuali spoiler a qualcuno!

Guida agli archetipi di Metaphor ReFantazio

Vediamo insieme una tabella con tutti quanti gli archetipi presenti all'interno di Metaphor ReFantazio e cosa bisogna fare per ottenerli.

Nome archetipo Requisiti Bonus se portato al massimo Viandante Iniziare il gioco Max HP +20 Viandante Magico Viandante Rank 20, 6000 MAG Max HP +25 Soul Hacker Seguace More Rank 7, Viandante Magico Rank 20, 16.500 MAG Max HP +30 Guerriero Archetipo di default di Strohl ST +2 Maestro di Spada Guerriero livello 20, 6.000 MAG ST +3 Samurai Maestro di spada livello 20, Generale livello 10, 16.500 MAG ST +4 Mago Archetipo di default di Gallica Max MP+20 Stregone Mago livello 20, 6.000 MAG Max MP+25 Maestro elementale Gallica Rank 8, Stregone livello 20, 16.500 MAG Max MP+30 Warlock Gallica Rank 8, Stregone livello 20, Assassino livello 10, 16.500 MAG Max MP+30 Guaritore Archetipo di default di Maria MA +2 Chierico Guaritore livello 20, 6.750 MAG MA +3 Saggio Chierico livello 20, 18.750 MAG MA +4 Cavaliere Archetipo di default di Hulkenberg EN +2 Cavaliere Magico Cavaliere livello 20, Mago livello 10, 6.750 MAG EN +3 Paladino Cavaliere magico livello 20, 18.750 MAG EN +4 Cavaliere oscuro Cavaliere magico livello 20, Stregone livello 10, 18.750 MAG EN +4 Brawler Archetipo di default di Catherina Max HP +20 Pugile Brawler livello 20, 8.280 MAG Max HP +25 Artista marziale Puglist livello 20, 24.750 MAG Max HP +30 Mercante Archetipo di default di Brigitta LK+3 Magnate Brigitta rank 8, Mercante livello 20, comandante livello 10 LK+4 Ladro Archetipo di default di Heismay AG+2 Assassino Ladro livello 20, 7.500 MAG AG+3 Ninja Assassino livello 20, Cecchino livello 10, 22.500 MAG AG+4 Pistolero Archetipo di default di Neuras AG+2 Cecchino Pistolero livello 20, Viandante livello 10, 9.000 MAG AG+3 Dragone Neuras rank 8, Cecchino livello 20, Cavaliere magico livello 10, 27.000 MAG AG+4 Imbroglione Archetipo di default di Alonzo LK+3 Trickster Imbroglione livello 20, 28.800 MAG LK+4 Comandante Archetipo di default di Bardon EN+2 Generale Comandante livello 20, 11.700 MAG EN+3 Signore della guerra Bardon Rank 8, Generale livello 20, 32.400 MAG EN+4 Ballerino mascherato Archetipo di default di Junah MA+3 Persona Master Junah Rank 6, Ballerino mascherato livello 20, Imbroglione livello 10, 38.000 MAG MA+4 Evocatore Archetipo di default di Eupha Max MP+25 Evocatore di demoni Eupha Rank 6, Evocatore livello 20, Viandante magico livello 10, 34.200 MAG Max MP+30 Berserker Archetipo di default di Basilio ST+3 Distruttore Berserker livello 20, 38.000 MAG ST+4

Guida agli archetipi reali di Metaphor ReFantazio

Una volta superato un certo punto della storia sarà possibile sbloccare, per tutti i seguaci con un legame di livello 8, una nuova tipologia di archetipo chiamato archetipo reale. Ecco la guida completa agli archetipi reali presenti in Metaphor ReFantazio.