Metaphor ReFantazio: come salire velocemente di livello

Metaphor ReFantazio è riuscito a entrare nel cuore di tanti appassionati, complice una notevole profondità e meccaniche a dir poco avvincente. Abbiamo già parlato del gioco all'interno della recensione e oggi invece ci concentriamo nel cercare di capire come salire velocemente di livello farmando esperienza e denaro.

Esatto perché, come in ogni esperienza ruolistica che si rispetti, salire di livello ha la sua importanza; come si fa però per ottimizzare questo procedimento all'interno di un videogioco come Metaphor ReFantazio? Vediamolo insieme.

Come salire velocemente di livello ad inizio gioco in Metaphor ReFantazio (max livello 20)

All'interno della demo di Metaphor ReFantazio ci sono sostanzialmente 2 luoghi che si possono utilizzare per farmare:

Il Corridoio Bela

Il dungeon della Cattedrale

Tra i due il dungeon della cattedrale è senza dubbio il luogo più comodo per farmare; ecco tutto quello che devi sapere.

Nel corridoio Bela, ad esempio, dopo aver sconfitto il boss è possibile ricominciare da capo il dungeon e ripeterlo; eliminare goblin e cani demoniaci tra le altre cose è piuttosto ottimale a patto di farlo nelle sezioni open world, che non attivano quindi il combattimento a turni. Il problema principale è che all'interno del dungeon i nemici possono raggiungere anche livelli superiori al 16 e che l'instant kill che rende il combattimento velocissimo non è sempre utilizzabile; per scoprirlo è possibile scannerizzare gli avversari: se questi appaiono come blu sarà possibile eliminarli senza iniziare il combattimento.

Il dungeon della cattedrale è altrettanto interessante in quanto ha una sezione con dei cristalli rossi che evocano in maniera continua gli scheletri; questi non sono altissimi in termini di livello e sono piuttosto semplici da eliminare anche se si gioca in modalità difficile per massimizzare il quantitativo di esperienza che si vuole ricevere. La vicinanza dei cristalli tra loro, inoltre, non fa altro che mettere sempre più nemici davanti a voi rendendo il tutto più gestibile che mai!

Consigli generali per salire velocemente di livello

Ci sono alcune cose che si possono tenere a mente per velocizzare quanto più possibile il guadagno di punti esperienza.