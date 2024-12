Metaphor ReFantazio: il compositore svela il segreto dietro al Battle Theme divenuto virale

Il compositore Shoji Meguro ha creato la colonna sonora di Metaphor: ReFantazio (che potete trovare su Amazon), uno dei giochi più acclamati del 2024, vincitore di diversi premi ai Game Awards tra cui miglior RPG, miglior direzione artistica e miglior narrativa. La colonna sonora del gioco, e in particolare il Battle Theme, è diventata virale sui social media.

In un'intervista a The Verge, Meguro ha spiegato il processo creativo dietro quello che è stato definito "forse il miglior Battle Theme mai realizzato per un videogioco". Il compositore, noto per le sonorità pop e jazz della serie Persona, ha dovuto affrontare una sfida completamente nuova con le orchestrazioni corali di Metaphor.

"Quando mi è stato presentato Metaphor: ReFantazio, mi hanno detto che sarebbe stato un epico RPG fantasy", ha dichiarato Meguro. "Immediatamente ho sentito il suono di grandi orchestre e ho pensato che questa potesse essere un'opportunità per scrivere canzoni che non avevo mai scritto prima, il che mi ha entusiasmato molto".

Per sviluppare la musica di Metaphor, Meguro voleva evocare un'esperienza classica e fantasy, ma con una svolta unica che i fan si aspettano dai giochi Atlus. Questa svolta è diventata quello che Meguro ha definito uno "stile musicale spirituale" che caratterizza la colonna sonora, in particolare la musica di battaglia.

Il Battle Theme di Metaphor è diventato estremamente popolare sui social media dedicati al gaming. La composizione inizia con un coro accompagnato da orchestra, con un'intensità tipica di uno scontro epico. Poi la canzone si intensifica ulteriormente con l'aggiunta di un monaco giapponese che canta in un ritmo rapidissimo, paragonabile a quello di Eminem.

Per elevare ulteriormente i brani, i canti sono stati scritti in una lingua originale ispirata all'esperanto, una lingua inventata nel 1887 e progettata per essere utilizzata come lingua secondaria universale a livello internazionale.

Trovare la voce giusta per questo compito non è stato facile. Meguro ha dichiarato: "Stavo cercando un tipo specifico di voce che potesse sostenere un ritmo veloce mentre leggeva scritture ispirate all'esperanto". La sua ricerca lo ha portato su YouTube, dove ha trovato un monaco di nome Keisuke Honryo che si esibiva in Nam Jazz Experiment, un gruppo musicale che combina il jazz con la recitazione di sutra buddisti tradizionali.

Meguro ha dovuto ripensare il suo approccio alla composizione della colonna sonora, portando alla creazione di qualcosa di veramente unico che cambia il modo in cui i giocatori percepiscono il gioco.

"Ho sempre considerato le colonne sonore dei giochi simili agli elementi dell'interfaccia utente, costrutti che esistono solo per servire il giocatore", ha spiegato Meguro. "Sebbene la colonna sonora debba catturare l'atmosfera della storia per l'utente, vale la pena ricordare che questa musica non viene effettivamente riprodotta direttamente nel mondo in cui si trovano i personaggi".

In collaborazione con il regista del gioco Katsura Hashino, Meguro ha cercato modi per collegare ciò che i giocatori sentono a ciò che i personaggi sentono. Questa idea è stata implementata nel gioco stesso: nelle prime ore di Metaphor, il compagno del giocatore lancia un incantesimo che permette di sentire la musica mentre si esplora il mondo e si combatte.

Questo momento cambia drasticamente il contesto di tutta la musica di Metaphor, soprattutto i temi di battaglia. Trasformando queste composizioni da semplici elementi di atmosfera per i giocatori a qualcosa che anche i personaggi sperimentano, si spiega perché i brani siano così potenti e coinvolgenti.

Meguro ha utilizzato la musica di Metaphor per immergere ulteriormente i giocatori nel gioco ed è felice di come il suo lavoro sia stato accolto. I due Battle Theme, intitolati "Warriors in Arms" e "Warriors in Valor", hanno immediatamente conquistato i giocatori, ispirando meme e persino cortometraggi animati.

"Mi dà così tanta gioia che i fan stiano rispondendo con entusiasmo alla musica di Metaphor", ha concluso Meguro. "È un onore ricevere questo tipo di reazione".