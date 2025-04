Metro 2033 Redux è gratis: correte a riscattarlo!

La suggestiva Mosca post-apocalittica di Metro 2033 torna accessibile a tutti i giocatori grazie a un'iniziativa che celebra i quindici anni della serie videoludica firmata 4A Games. Lo studio di sviluppo ha deciso di festeggiare questo importante anniversario con un regalo significativo: Metro 2033 Redux, versione rimasterizzata del primo capitolo della saga ispirata ai romanzi di Dmitry Glukhovsky, sarà disponibile gratuitamente su diverse piattaforme digitali, permettendo ai videogiocatori di immergersi nei claustrofobici tunnel della metropolitana moscovita senza spendere un euro.

La finestra temporale per approfittare di questa opportunità è tuttavia estremamente limitata. Gli interessati hanno meno di 48 ore per riscattare il titolo, con scadenza fissata alle 17:00 di mercoledì 16 aprile. Una volta aggiunto alla propria libreria digitale, il gioco rimarrà disponibile permanentemente, come se fosse stato regolarmente acquistato. L'offerta è attiva su Steam, GOG e, teoricamente, anche sullo store Xbox, sebbene su quest'ultima piattaforma il gioco risulti ancora a pagamento al prezzo standard di 19,99 euro.

Metro 2033 Redux rappresenta molto più di una semplice rimasterizzazione del titolo originale pubblicata nel 2014. Questo survival horror in prima persona ci trasporta in una Russia devastata da un conflitto nucleare, dove i sopravvissuti si sono rifugiati nelle viscere della città, trasformando la rete metropolitana in un microcosmo di comunità, fazioni e territori contesi. Il protagonista, Artyom, è un giovane cresciuto in questo mondo sotterraneo, la cui esistenza viene stravolta quando riceve l'incarico di consegnare un messaggio cruciale a Polis, il cuore nevralgico dell'intera metropolitana.

La versione Redux ha portato significativi miglioramenti tecnici all'esperienza originale: grafica aggiornata, animazioni più fluide, meccaniche di gioco perfezionate e un sistema di combattimento reso più dinamico e responsivo. L'atmosfera claustrofobica e opprimente che caratterizza l'esperienza rimane però intatta, anzi risulta amplificata dalle migliorie tecniche apportate.

Un'opportunità unica per riscoprire le origini di una saga culto del panorama videoludico

Questa iniziativa offre ai neofiti l'occasione di avvicinarsi a una serie che ha saputo distinguersi nel panorama videoludico per la sua narrazione matura e il suo setting unico. La caratteristica fusione di elementi horror, sparatutto e storytelling immersivo ha permesso a Metro di conquistare un posto speciale nel cuore degli appassionati, diventando un punto di riferimento per i titoli narrativi in prima persona ambientati in scenari post-apocalittici.

Il riscatto gratuito di Metro 2033 Redux rappresenta anche un'opportunità per chi desidera riscoprire le origini della saga o completare la propria collezione digitale. La narrativa di Glukhovsky, tradotta in esperienza interattiva da 4A Games, continua a esercitare un fascino particolare grazie alla sua esplorazione di temi come sopravvivenza, umanità e adattamento in condizioni estreme.

L'ambientazione unica, che trasforma i tunnel bui della metropolitana moscovita in un rifugio dall'apocalisse nucleare in superficie, offre un contesto narrativo ricco di tensione e misteri da scoprire. Il protagonista Artyom si muove in questo scenario ostile incontrando fazioni diverse, mutanti terrificanti e situazioni moralmente ambigue che costringeranno il giocatore a prendere decisioni significative.