Metroid Prime 4: Beyond è ancora vivo e vegeto: ecco il nuovo trailer

L'attesa per Metroid Prime 4: Beyond sembra finalmente giungere a un punto di svolta. Nintendo ha riacceso l'entusiasmo dei fan con un nuovo trailer che svela dettagli importanti sul prossimo capitolo della saga, mostrando l'ambientazione aliena che farà da sfondo alle avventure di Samus Aran. Nonostante il percorso travagliato che ha caratterizzato lo sviluppo di questo titolo, annunciato originariamente nel lontano 2017, la casa di Kyoto conferma il lancio per il 2025 su Nintendo Switch, mantenendo viva la promessa fatta ai fan della serie.

La genesi di Metroid Prime 4 racconta una storia di false partenze e cambi di rotta significativi. Quello che doveva essere un progetto relativamente rapido si è trasformato in un'epopea produttiva che ha attraversato l'intera vita commerciale della console Switch. Nel 2019, a due anni dall'annuncio iniziale, Nintendo prese una decisione radicale: ricominciare completamente lo sviluppo da zero.

L'affidamento del progetto a Retro Studios, lo stesso team che aveva dato vita alla trilogia originale di Metroid Prime, segnò un momento cruciale per il futuro del gioco. Questa scelta, pur ritardando significativamente i tempi di uscita, ha rappresentato una garanzia di qualità per i fan più esigenti della serie.

Nuovi poteri, stesse atmosfere

Il trailer recentemente pubblicato rivela un aspetto fondamentale: Beyond mantiene l'atmosfera caratteristica della serie, arricchendola con innovazioni sostanziali. Samus potrà contare su una nuova gamma di poteri psichici, utilizzabili sia in combattimento che nella risoluzione degli enigmi ambientali che caratterizzano da sempre la serie.

I fan hanno potuto riconoscere elementi familiari come gli intensi scontri a fuoco e il sistema di scansione, ma è evidente che Retro Studios ha lavorato per espandere il gameplay in direzioni inesplorate. Le sequenze mostrate suggeriscono un'esperienza che rispetta la tradizione pur spingendosi oltre i confini precedentemente stabiliti.

Metroid Dread ha riportato in auge la formula 2D con un successo straordinario, mentre la versione rimasterizzata del primo Metroid Prime ha permesso ai nuovi giocatori di scoprire un classico in una veste tecnicamente aggiornata. Inoltre, attraverso il servizio Nintendo Switch Online, gli abbonati possono inoltre accedere a praticamente tutta la storia della serie, da Metroid (1986) fino a Metroid Fusion, passando per Super Metroid e Zero Mission.

Con l'aggiunta di Beyond nel 2025, la console Nintendo completerà un'offerta davvero comprensiva per tutti gli appassionati della saga, dimostrando come una piattaforma tecnicamente meno potente delle concorrenti possa comunque diventare la casa ideale per una delle serie più amate dai videogiocatori.