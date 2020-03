Microsoft ha acquistato tutte le IP di Konami, secondo un rumor

Nelle ultime ore su Reddit circola un’indiscrezione riguardante le IP storiche di Konami. Il rumor in questione è stato ritwittato dall’insider Idle Sloth, il quale ha riportato la notizia di un possibile acquisto da parte di Microsoft di molti e importanti titoli di Konami “congelati” durante questi anni. Al dire il vero, l’indiscrezione si riferisce all’intero catalogo, che come ben sappiamo comprende successi storici come Silent Hill, Metal Gear e Castlevania.

Il leak inizialmente è stato ignorato da molti, ma ha invece attirato da subito l’attenzione di alcuni insider che hanno rilanciato l’indiscrezione sui social:

“A breve Microsoft finalizzerà l’acquisizione dell’intero catalogo Konami, l’accordo sembrerebbe essere stato raggiunto in seguito a un notevole esborso economico da parte di Microsoft”.

Successivamente sono stati riportati maggiori dettagli sul presunto accordo raggiunto:

“Secondo l’accordo, Microsoft dovrebbe continuare a pagare le royalty a Konami su tutte le eventuali remaster mentre potrà tenersi il 100% dei profitti solamente nel caso di nuove ip sviluppate da zero. L’accordo prevede anche che Microsoft possa creare un team con ex dipendenti Konami che potrebbero essere licenziati dopo la vendita delle IP e fondare un nuovo studio che prenderà il posto di Xbox Games Studios Tokyo“.

Per quanto riguarda Konami invece, quest’ultima utilizzerà il denaro ottenuto dall’accordo per dare vita a una nuova struttura di produzione:

“Konami utilizzerà il denaro ottenuto per dare vita a una nuova struttura per la produzione, lo sviluppo e la ricerca di nuove macchine per sala giochi e gioco d’azzardo. Inoltre, manterrà i diritti di personaggi e serie per la creazione di macchine per gioco d’azzardo”.

Attualmente la notizia non è stata confermata per vie ufficiali da Microsoft e nemmeno da Konami, ecco perché vi consigliamo di prendere queste informazioni con la dovuta cautela. D’altronde, negli ultimi giorni era circolato anche un possibile interesse da parte di Sony, notizia successivamente smentita da Konami. Resta il fatto che per noi amanti dei videogiochi non sarebbe una brutta notizia dato che la casa di sviluppo giapponese non sembrerebbe avere più l’intenzione di rilanciare in salsa moderna molte delle sue serie storiche.