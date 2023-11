Silent Hill 2: disponibile il preorder del remake su Amazon!

Come saprete, l'amatissima serie di Silent Hill è finalmente tornata, e personalmente non vediamo l'ora di poter mettere mano ai titoli già annunciati, visto che molti dei titoli per le scorse generazioni possono certamente essere annoverati tra i migliori giochi horror di tutti i tempi!

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Ebbene, se anche voi non vedete l'ora di tornare tra le nebbiose strade di Silent Hill, allora sarete felici di sapere che Amazon ha aperto proprio in queste ore l'atteso preorder del remake di Silent Hill 2! Un gioco che promette faville, e la cui data d'uscita sarà, quasi certamente, ancora molto lontana, ma che grazie ad Amazon potrete acquistare subito al prezzo di 69,99€, con la formula "miglior prezzo garantito", che vi offrirà automaticamente un abbassamento di prezzo, qualora ovviamente se ne dovessero verificare.

Silent Hill 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Silent Hill 2 è un titolo horror che ha fatto la storia e che, in un certo senso, ha consacrato quello che è l'horror psicologico, e di stampo nipponico, al grande pubblico di videogiocatori, fino a quel momento più legati alle derivazioni "action" tipiche di Resident Evil, per quanto un primo Silent Hill, pur esso seminale, avesse già riscosso molo successo.

In tal senso, questa ultima fatica Konami, che è un vero e proprio remake dell'intera opera, visivamente sublimato dall'uso dell'Unreal Engine 5, è la scelta ideale tanto per chi non vede l'ora di affrontare di nuovo le sfide mostruose della città di Silent Hill (l'ultimo capitolo regolare era uscito addirittura nel 2012!), sia per chi vuole riprendere proprio la triste storia di James Sunderland.

Per quanto riguarda il prezzo non c'è poi molto da dire: il preorder è una vera e propria novità, e non c'è stato ancora tempo per anche un minimo abbassamento di prezzo, così come non ci sono notizie relative ad altre edizioni che non siano la standard anche se, ovviamente, con l'imminente arrivo dei Game Awards 2023, è possibile che Konami si sbottoni un po', anche e soprattutto perché il gioco è anche privo di una data d'uscita.

Tecnicamente riscritto, così da poterci offrire un'esperienza di gioco all'altezza della nuova generazione, Silent Hill 2 è certamente uno dei titoli più attesi degli ultimi anni e, per questo, siamo certi che in molti si spenderanno subito nell'effettuare il preorder del gioco. Se anche voi siete tra questi, non ci resta che rimandarvi ad Amazon, invitandovi a visitare ora la pagina del preorder.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!