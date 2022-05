Da quando Microsoft Flight Simulator è giunto sul mercato ormai un paio d’anni fa, il gioco di Microsoft e Asobo Studio si è aggiornato svariate volte aggiungendo all’esperienza tutta una serie di miglioramenti. I noti World Update sviluppati dal team hanno rifinito sempre di più il simulatore di volo, rendendo ancora più belle e variegate le regioni del mondo che si possono sorvolare. Ora siamo arrivati al nono update dedicato all’Italia e a Malta.

Il nuovo World Update permetterà agli appassionati di volare attraverso le città storiche di Roma e Venezia e sorvolare le coste del Mediterraneo. Il tutto è stato reso iper-realistico grazie al nuovo aggiornamento dedicato a Italia e Malta. Queste novità permettono a Microsoft Flight Simulator di perfezionare queste regioni con i più recenti dati geospaziali disponibili, le immagini aeree e satellitari e la modellazione della rete triangolare (TIN) di 20 città, tra cui Roma, Napoli, Venezia e Milano.

Il nono World Update dedicato a Italia e Malta è già stato reso disponibile in versione completamente gratuita per tutti i possessori di Microsoft Flight Simulator. Una volta che l’aggiornamento sarà installato correttamente nessuno potrà fermarvi dall’esplorare in volo le molteplici bellezze delle città, dei monumenti e dei panorami che l’Italia e Malta hanno da offrire dall’alto.

World Update IX: Italy and Malta is now available for FREE on all platforms from the in-sim Marketplace. You can read the release notes at the following link:https://t.co/0UNG4RERvw pic.twitter.com/Vl6Zn6Wi9i

— Microsoft Flight Simulator (@MSFSofficial) May 17, 2022