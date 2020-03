Microsoft Flight Simulator: Asobo Studio mostra nuove immagini scattate durante l’alpha

Il ritorno della serie Microsoft Flight Simulator non poteva avvenire in modo migliore, con un titolo che promette una qualità davvero sbalorditiva sotto ogni aspetto. Non per nulla si tratta di uno dei videogiochi più attesi dagli appassionati del genere, e per smorzare la curiosità, Asobo Studio ha voluto pubblicare di recente una nuova carrellata di immagini scattate direttamente dagli utenti che stanno provando la fase alpha del titolo.

Il tutto è stato reso pubblico all’interno dell’ultimo aggiornamento condiviso sul sito web di Microsoft Flight Simulator. Le nuove immagini proposte non fanno altro che mettere nuovamente in mostra tutta la magnificenza visiva che il titolo ha da mostrare. Non solo gli aeroplani sono realizzati al minimo dettaglio, ma anche le diverse parti del mondo presentano una composizione ricca e frastagliata di differenze che rendo i voli sempre molto vari da affrontare.

Questi nuovi screenshot si vanno ad aggiungerei alle immagini pubblicate la settimana scorsa. Oltre a tutto ciò il team di sviluppo ha anche dichiarato che tutti coloro che hanno accesso alla fase alpha durante i mesi di marzo ed aprile verranno rilasciati degli aggiornamenti che comprenderanno: il multiplayer e diverse correzioni ed aggiustamenti al titolo.

Al momento attuale non siamo ancora a conoscenza della data di lancio specifica di Microsoft Flight Simulator, ma stano alle passate dichiarazioni di Micorosft ed Asobo Studio il titolo uscirà durante il 2020. Avete visto le nuove immagini scattate durante la fase alpha di Microsoft Flight Simulator? Siete soddisfatti della qualità del titolo mostrata fino a questo momento?