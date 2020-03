Microsoft Flight Simulator: svelate nuove incredibili immagini fotorealistiche

Microsoft Flight Simulator è diventato in pochissimo tempo uno dei videogiochi più attesi dagli appassionati. Il nuovo titolo sviluppato da Asobo Studio sembra voler proporre un livello di simulazione estremamente alto, con dei picchi mai raggiunti dalle precedenti produzioni della serie Flight Simulator. Il team ha già dichiarato in precedenza di aver ricreato all’interno del gioco praticamente tutti gli aeroporti esistenti sulla terra e un sistema di aerodinamicità al limite del realismo.

Recentemente alcuni insiders hanno condiviso diversi nuovi screenshot dell’ultima versione alpha di Microsoft Flight Simulator. Queste nuove immagini mostrano la straordinaria grafica del gioco che, in praticamente la maggior parte dei casi, appare a tutti gli effetti come un comparto visivo da vera e propria next gen.

In questi screenshot oltre a dare un’occhiata ad alcuni degli aeroplani che saranno disponibili nel gioco, si può vedere anche la realizzazione del terreno, degli effetti volumetrici sulle nuvole e il lavoro fatto con i meravigliosi riflessi d’acqua. In Microsoft Flight Simulator, i giocatori saranno in grado di pilotare aerei estremamente dettagliati in un mondo incredibilmente realistico. Inoltre si potranno anche creare i propri piano di volo e volare in qualsiasi parte del pianeta a proprio piacimento.

Al momento attuale non siamo ancora a conoscenza della data di uscita del titolo, ma se non volete perdervi le ultime novità e curiosità su Microsoft Flight Simulator potete tenere sott’occhio il canale YouTube ufficiale del gioco, aggiornato costantemente con nuovi video diari sempre molto interessanti. Cosa ve ne pare delle nuove immagini del prossimo attesissimo simulatore di volo?