MIG Switch vi permette di preservare i dati della vostra Switch in maniera legale

MIG Switch, un nuovo dispositivo progettato per Nintendo Switch, promette di facilitare il backup di tutti i dati presenti sulla console, inclusi i giochi.

La società giapponese, difatti, ha sempre adottato una posizione rigorosa contro le modifiche non ufficiali alle sue console.così come l'uso di file ROM e ogni sorta di emulazione di videogiochi.

Nonostante Nintendo Switch offra una funzionalità di archiviazione esterna (solo per installare i giochi), il backup dei dati di salvataggio via cloud proprietario e la possibilità di spostare i salvataggi fra diverse console associate allo steso account Nintendo, questi metodi non sono progettati per essere facilmente interfacciati con altri dispositivi esterni alla famiglia di console NIntendo Switch.

MIG Switch si presenta come uno strumento portatile per eseguire rapidamente il backup di tutti i dati presenti su una console Nintendo Switch, indipendentemente dalla versione, firmware o tipo.

Nonostante la forte resistenza di Nintendo a tali strumenti, MIG Switch sarà disponibile tramite distributori autorizzati, con un prezzo che si aggira attorno ai 65$ (in Italia sarà venduto tramite MIGSwitch.it).

Il dispositivo dovrebbe essere disponibile da gennaio, con quantità limitate, e ampiamente distribuito tra marzo e aprile 2024.

Contrariamente a molte flashcard, e strumenti analoghi, MIG Switch non è progettato per avviare homebrew o software pirata, limitandosi a creare copie di backup dei giochi, riproducibili su qualsiasi console Switch senza richiedere modifiche software o hardware.

L'utente dovrà utilizzare una scheda microSD (non inclusa) per salvare le copie dei giochi create attraverso un dumper incluso, collegato a un computer.

Un aspetto importante da notare è che, secondo gli sviluppatori, MIG Switch non è destinato all'uso con ROM di giochi non posseduti legalmente, scaricati da Internet o di proprietà di altri.

L'azienda avverte che l'uso del dispositivo in questo modo non solo è illegale, ma annullerà anche la garanzia e il supporto. MIG, inoltre, ha comunicato molto chiaramente che l'utilizzo di salvataggi e/o giochi non associati allo stesso ID Nintendo, garantiranno un ban immediato dell'account proprio da parte di Nintendo.

Mentre le informazioni dettagliate su come funzioni il trasferimento dei dati il dispositivo non sono ancora chiare, l'MIG Switch sembra rispondere alle esigenze di coloro che desiderano effettuare il backup dei loro giochi Nintendo Switch, e dei loro salvataggi che normalmente non vengono importati sul cloud (come per titoli quali Pokémon, Splatoon e Animal Crossing) senza incorrere in attività illegali o compromettere la garanzia della console.