Miglior controller per giocare Apex Legends | Aprile 2020

Nel tentativo di inseguire l’enorme successo di Fortnite e PlayerUnknown’s Battlegrounds (noto ai più come PUBG), Respawn Entertainment – non prima di aver continuato la saga di Titanfall con il bellissimo e sfortunato secondo capitolo – un po’ come avviene a inizio match in questa tipologia di giochi, si è lanciata sui Battle-Royale. Non è difficile supporre che, molto probabilmente, dall’alto siano arrivate non poche obbligazioni da parte di Electronic Arts; di certo non potevano lasciarsi sfuggire una simile occasione e, come spesso accade in questi casi, essendo un trend momentaneo chi prima arriva meglio alloggia, avessero temporeggiato un po’ di più, probabilmente oggi nessuno starebbe giocando ad Apex Legends e noi non avremmo pubblicato questo articolo. La verità è che per quanto difficile potesse risultare in un primo momento, anche Apex si è accaparrato una bella fetta di pubblico, eccessivamente vivace nei primi giorni e standard attualmente. Il suo lancio parecchio esplosivo, però, non è dovuto solamente alla struttura Battle-Royale e alla distribuzione free to play: Respawn, lo studio dietro il progetto, è in realtà una casa di sviluppo veterana in ambito FPS, composta da membri che hanno lavorato ai migliori episodi di Call of Duty, tanto per fare un esempio. Per cui parte del merito e del successo è ampiamente giustificato dall’indubbia qualità del prodotto e competenza del team.

Ad oggi il titolo è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, ignorando la possibilità di conquistare anche altri lidi, su tutti Nintendo Switch e il mercato Mobile. In questo articolo vi suggeriremo il miglior controller per giocare ad Apex su ogni piattaforma laddove è disponibile, facendo riferimento soprattutto ai vari controller PRO rilasciati nel corso della generazione, periferiche che migliorano tantissimo il comfort generale, agevolando parecchie azioni in-game.

Miglior controller Apex Legends Xbox One

È vero, probabilmente lo ribadiamo spesso, ma lo facciamo perché è una grandissima verità: Élite Controller Series 2 è semplicemente – per quanto costosa – la miglior soluzione per un videogiocatore competitivo. È però doveroso evidenziare che, a differenza della rivale PlayStation 4, Xbox non ha accolto chissà quanti controller PRO terze parti, fatta eccezione ad esempio per il modello sviluppato da Razer denominato Wolverine. È quindi normale consigliarvi questo costoso gioiello lavorato in casa Microsoft, il quale non solo è molto performante, anche dannatamente bello da vedere.

Oltre alla strepitosa qualità costruttiva, l’aggiunta di molteplici tasti e profili completamente configurabili a proprio piacimento, questo controller si adatta alla perfezione anche con i PC e il mercato Mobile, risultando un acquisto più che convenientemente da sfruttare non solo per la vasta gamma di console rilasciate, che ricordiamo presentare svariati modelli: dalla One tradizionale alla One X, fino ad arrivare alla prossima Series X.

Ci spiace, come ogni volta, non avere nulla da suggerire ai giocatori che gradiscono maggiormente una disposizione simmetrica degli analogici ma, del resto, se giocate su Xbox ci avrete sicuramente fatto il callo, per cui non dovrebbe essere un grosso problema.

Miglior controller Apex Legends PlayStation 4

Se giocate da sempre sulla piattaforma Sony, probabilmente siete dei giocatori abituati allo schema simmetrico dei due analogici. Ecco perché vi consigliamo caldamente l’acquisto di Razer Raiju o, in alternativa, nel caso non aveste 200 euro da investire, la prima versione del controller Nacon oramai disponibile a prezzi davvero ridotti (circa 40 euro). Nel primo caso vi parliamo chiaramente di un’offerta a dir poco premium, merito di un grip assoluto e di una qualità dei materiali utilizzati che non tradisce il pubblico più esigente. Ci sono come sempre alcuni tasti aggiuntivi riposti nella parte posteriore e la possibilità di salvare varie configurazioni.

Per quanto riguarda Nacon Compact Controller, invece, ci troviamo davanti ad un prodotto chiaramente meno esigente per quanto concerne la qualità costruttiva, ma non per questo scadente. Grazie al suo prezzo parecchio vantaggioso, molti utenti lo hanno infatti scelto, ritrovandosi per mano un prodotto che, almeno di primo acchito, ricorda le forme del tradizionale controller Xbox One, mantenendo però lo schema simmetrico.

Quindi, qualora preferiate un prodotto di assoluta qualità, vi suggeriamo Razer Raiju; ai meno smanettoni con poco budget da spendere suggeriamo invece Nacon Compact Controller, una soluzione sì, meno performante, ma comunque capace di accompagnare al meglio le vostre sessioni di gioco.

Miglior controller Apex Legends PC

Giocare su PC ha innegabilmente dei vantaggi: innanzitutto prestazionali, perché se giocate accompagnati da una configurazione ottimale godrete di una veste grafica migliore e di un frame rate elevato; in secondo luogo, però, anche il mouse e la tastiera fanno la differenza, soprattutto in ambito FPS. Tuttavia non tutti riescono a giocare bene in questo modo, ricercando un controller che possa ovviare al problema. Ecco quindi che torniamo nuovamente in casa Razer con un prodotto leggermente meno costoso del modello Raiju Ultimate Edition. Questo è stato infatti denominato Razer Raiju Tournament Edition, un controller che possiede delle caratteristiche simili al suo fratellone, fatta eccezione per un look meno appariscente, dato che per il resto non si risparmia affatto.

In alternativa, praticamente tutte le versioni citate in precedenza sono compatibili con i PC, per cui se avete già adocchiato il controller che fa per voi, sceglietelo pure.