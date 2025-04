Razer lancia l'app per lo streaming da PC a mobile: ecco come funziona

La rivoluzione del gaming mobile si consolida con il lancio ufficiale di Razer PC Remote Play, una piattaforma che promette di trasformare l'esperienza di gioco in mobilità. Dopo un periodo di beta testing seguente all'annuncio del CES 2025, Razer ha finalmente rilasciato la versione definitiva della sua applicazione per lo streaming di videogiochi da PC a dispositivi mobili.

La particolarità di questa soluzione risiede nella capacità di rispettare le risoluzioni native, i rapporti d'aspetto e le frequenze di aggiornamento dei dispositivi riceventi, garantendo un'esperienza visiva ottimale indipendentemente dal terminale utilizzato.

Basata sul client di streaming Moonlight, la nuova applicazione è ora disponibile sia sull'App Store che su Google Play. La compatibilità è garantita con dispositivi Windows, Apple e Android, a patto che rispettino i requisiti minimi di sistema: Windows 11 per i computer, iOS 18 per i dispositivi Apple e Android 14 per gli smartphone del robottino verde. Un'implementazione che punta a coprire gran parte dell'ecosistema mobile attualmente in circolazione.

Per utilizzare il servizio, gli utenti dovranno installare il launcher Razer Cortex sui propri PC, recentemente riprogettato nell'interfaccia e compatibile con le principali piattaforme di distribuzione digitale come Steam, Epic Games e Microsoft PC Game Pass. Sul fronte mobile, sarà invece necessario installare sia il launcher Razer Nexus che la nuova applicazione Razer PC Remote Play, creando così un ecosistema integrato per l'esperienza di gioco remota.

La versione di lancio introduce significativi miglioramenti tecnici rispetto alla beta. Il codec video AV1 è stato implementato per migliorare la qualità dell'immagine e ridurre la latenza, un aspetto cruciale per qualsiasi esperienza di gioco in streaming. La piattaforma supporta inoltre il controller Razer Kishi Ultra e tutti i controller compatibili con iOS e Android, ampliando le possibilità di controllo per gli utenti.

Gli utilizzatori di dispositivi Android abbinati al Kishi Ultra potranno beneficiare di una caratteristica particolarmente innovativa: Sensa HD Haptics. Questa tecnologia sfrutta l'hardware di vibrazione presente nei dispositivi mobili per convertire i suoni del gioco in feedback tattile, creando un'esperienza sensoriale più ricca che va oltre la semplice trasmissione audio-video.

Particolarmente interessante è l'implementazione della piattaforma su iPad, dove l'app Razer PC Remote Play è completamente compatibile con tastiere, mouse e trackpad esterni collegati al tablet. Questa caratteristica posiziona il tablet di Apple come una soluzione potenzialmente ideale per lo streaming e il gameplay di titoli in prima persona, generalmente più complessi da gestire con i controlli touch.